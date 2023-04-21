İşte son seçim anketleri... CHP'yi gazlayan isim bile 'Erdoğan' dedi! Kim ne kadar oy alıyor?
14 Mayıs seçimlerine 1 aydan daha az bir süre kalırken araştırma şirketleri son seçim anketlerini yayınlıyor. Son olarak Areda Survey, GENAR ve SONAR'ın Nisan ayına ilişkin anket sonuçları geldi. Buna göre14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor. İşte son seçim anketlerine göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları...
14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken araştırma şirketleri anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın yarışacağı seçime ilişkin paylaşılan sonuçlara göre seçimi Başkan Erdoğan önde tamamlıyor.
Peki kimin oy oranı ne hangi parti yüzde kaç oy alıyor? İşte Areda Survey, GENAR ve SONAR'ın Nisan ayına ilişkin anket sonuçları...
AREDA SURVEY AÇIKLADI: ERDOĞAN ÖNDE
Areda Survey'in 15 – 20 Nisan 2023 tarihlerinde 17.400 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Siyasal Eğilim Araştırması'nda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Sonuçlar Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ilk turunda da ikinci turunda da açık ara farkla kazandığını ortaya koydu.
İLK TURDA TERCİH ERDOĞAN
Areda Survey katılımcılara "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aşağıdaki Adaylardan Hangisine Oy Verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Anket sonucuna göre vatandaşların aday tercihi %51,4 ile Recep Tayyip Erdoğan oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise 41,8'de kaldı. Bu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçimleri kazanıyor.
İKİNCİ TURDA DA ERDOĞAN KAZANIYOR
Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise katılımcıların tercihi %53,5 ile yine Recep Tayyip Erdoğan oldu. Soruya 'Kemal Kılıçdaroğlu' cevabını verenlerin oranı ise %46.5 oldu.