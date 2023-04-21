İşte son seçim anketleri... CHP’yi gazlayan isim bile ’Erdoğan’ dedi! Kim ne kadar oy alıyor?

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken araştırma şirketleri anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın yarışacağı seçime ilişkin paylaşılan sonuçlara göre seçimi Başkan Erdoğan önde tamamlıyor.

Peki kimin oy oranı ne hangi parti yüzde kaç oy alıyor? İşte Areda Survey, GENAR ve SONAR'ın Nisan ayına ilişkin anket sonuçları...