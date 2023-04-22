Türkiye'nin denizlerdeki gururu TCG Anadolu'da bayram yoğunluğu: Kuyruğun sonu görünmüyor
10 Nisan'da Türk donanmasının hizmetine giren, hava, kara ve çıkarma araçlarının da yer aldığı dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen çok sayıda ziyaretçi, Sarayburnu'nda uzun kuyruk oluşturdu. Kuyrukta duygularını dile getiren vatandaşlar, yaşadıkları gururu ve mutluluğu dile getirdi.
22.04.2023 15:41 - Son Güncelleme: 22.04.2023 15:54
İçinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi görmek isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Sarayburnu Limanı'na gelmeye başladı.