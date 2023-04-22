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Haberler Güncel Türkiye'nin denizlerdeki gururu TCG Anadolu'da bayram yoğunluğu: Kuyruğun sonu görünmüyor

Türkiye'nin denizlerdeki gururu TCG Anadolu'da bayram yoğunluğu: Kuyruğun sonu görünmüyor

10 Nisan'da Türk donanmasının hizmetine giren, hava, kara ve çıkarma araçlarının da yer aldığı dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen çok sayıda ziyaretçi, Sarayburnu'nda uzun kuyruk oluşturdu. Kuyrukta duygularını dile getiren vatandaşlar, yaşadıkları gururu ve mutluluğu dile getirdi.

AJANSLAR
22.04.2023 15:41 - Son Güncelleme: 22.04.2023 15:54
Türkiye’nin denizlerdeki gururu TCG Anadolu’da bayram yoğunluğu: Kuyruğun sonu görünmüyor

İçinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi görmek isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Sarayburnu Limanı'na gelmeye başladı.

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Türkiye’nin denizlerdeki gururu TCG Anadolu’da bayram yoğunluğu: Kuyruğun sonu görünmüyor

Aileleri ile sırada bekleyen çocukların bayramlık kıyafetleriyle gemiyi ziyaret ettiği görüldü.

Türkiye’nin denizlerdeki gururu TCG Anadolu’da bayram yoğunluğu: Kuyruğun sonu görünmüyor

Bazı vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla geminin göründüğü her noktadan fotoğraf çektirdi.

Türkiye’nin denizlerdeki gururu TCG Anadolu’da bayram yoğunluğu: Kuyruğun sonu görünmüyor

Kayıtları yapıldıktan sonra gruplara ayrılan vatandaşlar, askeri görevlilerin rehberliğinde gemiyi gezdi.

Türkiye’nin denizlerdeki gururu TCG Anadolu’da bayram yoğunluğu: Kuyruğun sonu görünmüyor

Gemide gönüllü olarak görev yapan Fatih Bulut, yaptığı açıklamada, insanlarla etkileşimde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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