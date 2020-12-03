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İşte sanatın yeni merkezi! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu... Açılışı Başkan Erdoğan yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni'ne katılıyor. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada koronavirüs nedeniyle açılışın kısıtlı bir katılımla gerçekleştiğini belirtirken, konser salonunun mimari yapısı hakkında da bilgiler verdi. İstanbul'a da yeni bir opera binası müjdesi veren Başkan Erdoğan "İstanbul'da artık her tarafı lime lime dökülen AKM'yi yıkıp yerine İstanbul'umuza layık bir opera binası inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

03.12.2020 23:31 - Son Güncelleme: 03.12.2020 23:45
İşte sanatın yeni merkezi! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu... Açılışı Başkan Erdoğan yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni'ne katılıyor.

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İşte sanatın yeni merkezi! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu... Açılışı Başkan Erdoğan yaptı

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada koronavirüs nedeniyle açılışın kısıtlı bir katılımla gerçekleştiğini belirtirken, konser salonunun mimari yapısı hakkında da bilgiler verdi.

İşte sanatın yeni merkezi! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu... Açılışı Başkan Erdoğan yaptı

İstanbul'a da yeni bir opera binası müjdesi veren Başkan Erdoğan "İstanbul'da artık her tarafı lime lime dökülen AKM'yi yıkıp yerine İstanbul'umuza layık bir opera binası inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte sanatın yeni merkezi! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu... Açılışı Başkan Erdoğan yaptı

CSO'nun yeni binasında, 2023 kişilik konser salonu, 500 kişilik mavi salon, 650 kişilik tarihi salon bulunuyor.

İşte sanatın yeni merkezi! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu... Açılışı Başkan Erdoğan yaptı

Doğal akustik prensibine uygun inşa edilen salonlarda, müzikseverler sanatçılar ile buluşacak.

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