İşte sanatın yeni merkezi! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu... Açılışı Başkan Erdoğan yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni'ne katılıyor. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada koronavirüs nedeniyle açılışın kısıtlı bir katılımla gerçekleştiğini belirtirken, konser salonunun mimari yapısı hakkında da bilgiler verdi. İstanbul'a da yeni bir opera binası müjdesi veren Başkan Erdoğan "İstanbul'da artık her tarafı lime lime dökülen AKM'yi yıkıp yerine İstanbul'umuza layık bir opera binası inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.
03.12.2020 23:31
- Son Güncelleme: 03.12.2020 23:45
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