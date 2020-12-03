İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan çarpıcı uyarı: Yanlışlık var!
Koronavirüs salgınının en yoğun görüldüğü il olan İstanbul'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vaka sayılarının dengeye geldiğini açıkladı. Memişoğlu ayrıca ilaç kullanımı konusunda da yapılan hatalara dikkat çekerek, "İlaç kullanımı konusunda yanlışlıklar var" diyerek çarpıcı bir uyarıda bulundu.
03.12.2020 09:16
- Son Güncelleme: 03.12.2020 09:16
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kovid-19'la mücadelede gelinen durumu ve salgının seyrini değerlendirdi.
GÜNDE 20 BİN HANEYE GİDİYORUZ
Sabah'ın haberine göre, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları şöyle: İstanbullular şunu bilsin ki biz Şubat'tan beri 185 bin sağlık kahramanı ile salgınla mücadele ediyoruz.
Her gün 20 bin haneye gidiyoruz. İstanbul'da 260 hastane var. 47 bin hasta yatağımız var, doluluk oranı yüzde 60.
Yaklaşık 9 bin yoğun bakım yatağımız var, yoğum bakım yatak kapasitemizin yüzde 70'i dolu. Bu seviyelerin aşağıya düşmesini bekliyoruz.
Ülkemizdeki sağlık sistemi dünyanın en iyi sağlık sistemi. Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri diğer hastaneleri rahatlatıyor.