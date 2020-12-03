İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan çarpıcı uyarı: Yanlışlık var!

GÜNDE 20 BİN HANEYE GİDİYORUZ

Sabah'ın haberine göre, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları şöyle: İstanbullular şunu bilsin ki biz Şubat'tan beri 185 bin sağlık kahramanı ile salgınla mücadele ediyoruz.