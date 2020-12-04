Neden öldüğü bilinmiyordu! Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Herkes şaşırdı
Osmanlı Devleti'nin muhteşem padişahlarının neden öldüğünü biliyor musunuz? Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin padişahlarının neden öldüğünü duyanlar çok şaşırıyor. Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan hastalık neydi? Osmanlı Devleti'nin padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor muydunuz? Kanunî Sultan Süleyman, 1495'de Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Sultandır. Türklerin kendisine Kanuni ve Gazi, Avrupalıların ise "Muhteşem" dedikleri Süleyman Han, babasından devraldığı 6.557.000 km2 Osmanlı toprağını, yaptığı fetihlerle 14.893.000 km2 ye ulaştırdı.
Kanuni Sultan Süleyman 1509´da Kefe sancakbeyliğine gönderilinceye kadar babasını yanında kaldı ve bu müddet içinde iyi bir öğrenim ve eğitim gördü. Babası Yavuz Sultan Selim´in 1514 İran ve 1516 Mısır seferleri sırasında Rumeli´nin muhafazasıyla görevlendirildi ve Edirne´de oturdu. Babasını vefatı ile de 30 Eylül 1520 tarihinde 26 yaşında iken Osmanlı tahtına çıktı.