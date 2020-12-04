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Neden öldüğü bilinmiyordu! Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren o gerçek yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Herkes şaşırdı

Osmanlı Devleti'nin muhteşem padişahlarının neden öldüğünü biliyor musunuz? Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin padişahlarının neden öldüğünü duyanlar çok şaşırıyor. Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan hastalık neydi? Osmanlı Devleti'nin padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor muydunuz? Kanunî Sultan Süleyman, 1495'de Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Sultandır. Türklerin kendisine Kanuni ve Gazi, Avrupalıların ise "Muhteşem" dedikleri Süleyman Han, babasından devraldığı 6.557.000 km2 Osmanlı toprağını, yaptığı fetihlerle 14.893.000 km2 ye ulaştırdı.

04.12.2020 06:11 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





