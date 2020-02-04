Koronavirüsün kaynağı belli oldu! Yüzde 96 yarasalardan bulaştı!
Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 425'i buldu. Çin dışındaki ikinci ölüm haberi de Hong Kong'dan geldi. Tüm dünyayı alarma geçiren ölümcül virüs hakkında bir bilim dergisinde yayınlanan makalede Koronavirüsün yarasalardan geçen başka virüslerle yüzde 96 oranında benzerlik taşıdığı iddia edildi. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…
04.02.2020 09:43
- Son Güncelleme: 04.02.2020 09:43
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