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Koronavirüsün kaynağı belli oldu! Yüzde 96 yarasalardan bulaştı!

Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 425'i buldu. Çin dışındaki ikinci ölüm haberi de Hong Kong'dan geldi. Tüm dünyayı alarma geçiren ölümcül virüs hakkında bir bilim dergisinde yayınlanan makalede Koronavirüsün yarasalardan geçen başka virüslerle yüzde 96 oranında benzerlik taşıdığı iddia edildi. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

04.02.2020 09:43 - Son Güncelleme: 04.02.2020 09:43
Koronavirüsün kaynağı belli oldu! Yüzde 96 yarasalardan bulaştı!

Bilim dergisi Nature'da pazartesi günü yayınlanan ve Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde üst düzey bir koronavirüs uzmanı olan Zheng-Li Shi tarafından kaleme alınmış bir makale, koronavirüsün yarasalardan geçen başka virüslerle yüzde 96 oranda benzerlik taşıdığını ortaya koydu.

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Koronavirüsün kaynağı belli oldu! Yüzde 96 yarasalardan bulaştı!

Çin'de bir yerlerde, belki de Yunnan eyaletinin güneyinde bir yerde, binlerce kişiyi enfekte eden, milyonlarca Çinli'yi işlerinden ve ailelerinden çekip alarak küresel finansal piyasalarda tahribat yaratan ölümcül koronavirüsün gizemli kökenlerine ev sahipliği yapan bir mağara var.

Koronavirüsün kaynağı belli oldu! Yüzde 96 yarasalardan bulaştı!

Kâr amacı gütmeyen EcoHealth Alliance adlı şirkette hastalıklar üzerine uzman çevrebilimci Peter Daszak tam da bu konu üzerinde çalışıyor.

Koronavirüsün kaynağı belli oldu! Yüzde 96 yarasalardan bulaştı!

O ve ekibi, yarasaları ve taşıdıkları patojenleri araştırmak için hem Çin'deki hem de dünyanın dört bir yanındaki mağaralara girdiler.

Koronavirüsün kaynağı belli oldu! Yüzde 96 yarasalardan bulaştı!

Koruyucu özel kıyafetleri, gaz maskeleri ve gereken ne varsa... Daszak, "Mağaralara giriyoruz," diyor. "Sadece içeri girmiyoruz. Tüm vücudumuzu kaplayacak koruyucu elbiseler giyiyoruz. Solunum maskeleri, eldivenler ve gereken tüm yeterli ekipman."

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