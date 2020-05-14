RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte 14 Mayıs Türkiye corona tablosu!

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir." dedi. Peki 14 Mayıs 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

14.05.2020 19:47 - Son Güncelleme: 14.05.2020 19:47
Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte 14 Mayıs Türkiye corona tablosu!

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor.

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Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte 14 Mayıs Türkiye corona tablosu!

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." dedi.

Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte 14 Mayıs Türkiye corona tablosu!

Peki 14 Mayıs 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte 14 Mayıs Türkiye corona tablosu!
Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte 14 Mayıs Türkiye corona tablosu!
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