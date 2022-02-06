Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmüştü! Tesbihi elinden hiç bırakmadı! Ece Erken konuştu: Artık ağlamayacağım
Türkiye, Ece Erken'in eşi Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesini konuşuyor. Cinayetle ilgili 12 kişi gözaltına alınırken ilk ifadeleri de ortaya çıkmıştı. Saldırıyı Ali Yasak ve Kadir Yasak kardeşlerin planlandığı ortaya çıkmıştı. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken tespihi hiç yanında ayırmıyor. Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.
06.02.2022 08:51
- Son Güncelleme: 06.02.2022 08:54
Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen hafta silahlı saldırıya uğradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.