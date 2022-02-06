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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmüştü! Tesbihi elinden hiç bırakmadı! Ece Erken konuştu: Artık ağlamayacağım

Türkiye, Ece Erken'in eşi Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesini konuşuyor. Cinayetle ilgili 12 kişi gözaltına alınırken ilk ifadeleri de ortaya çıkmıştı. Saldırıyı Ali Yasak ve Kadir Yasak kardeşlerin planlandığı ortaya çıkmıştı. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken tespihi hiç yanında ayırmıyor. Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.

06.02.2022 08:51 - Son Güncelleme: 06.02.2022 08:54
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmüştü! Tespihi elinden hiç bırakmadı! Ece Erken konuştu: Artık ağlamayacağım

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen hafta silahlı saldırıya uğradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmüştü! Tespihi elinden hiç bırakmadı! Ece Erken konuştu: Artık ağlamayacağım

Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken'in çevresindekilerin uyarılarına rağmen sürekli ilaç kullanıp uyumak istediği öğrenildi.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmüştü! Tespihi elinden hiç bırakmadı! Ece Erken konuştu: Artık ağlamayacağım

Ünlü sunucunun, eşinin kullandığı tespihi de elinden hiç bırakmadığı ortaya çıktı. Önceki gün eşi için mevlit okutan Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmüştü! Tespihi elinden hiç bırakmadı! Ece Erken konuştu: Artık ağlamayacağım

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmüştü! Tespihi elinden hiç bırakmadı! Ece Erken konuştu: Artık ağlamayacağım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 'Beni tanıdığın için pişman mısın sorusuna verdiği yanıtla duygulandırdı.

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