Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmüştü! Tesbihi elinden hiç bırakmadı! Ece Erken konuştu: Artık ağlamayacağım

Ünlü sunucunun, eşinin kullandığı tespihi de elinden hiç bırakmadığı ortaya çıktı. Önceki gün eşi için mevlit okutan Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.