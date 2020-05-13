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İşte normalleşme sürecinde açılış takvimleri! Camiler, düğün salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak? Uçuşlar ne zaman başlayacak?

Türkiye koronavirüsle mücadelede ikinci aşama olan normalleşme sürecine başladı. Türkiye'de yaşamın önümüzdeki 5 aylık süreçte tamamen normalleşmesi hedefleniyor. Plana göre camilerin kapılarını haziran ayında açması beklenirken, düğün salonları, çay bahçeleri, cafeler gibi yerler için de tarihler netleşmeye başladı. Uçuşların da iç ve dış hatlarda kademeli şekilde başlaması planlanıyor. İşte Türkiye'nin normalleşme takvimi...

13.05.2020 11:47 - Son Güncelleme: 13.05.2020 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





