İşte normalleşme sürecinde açılış takvimleri! Camiler, düğün salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak? Uçuşlar ne zaman başlayacak?
Türkiye koronavirüsle mücadelede ikinci aşama olan normalleşme sürecine başladı. Türkiye'de yaşamın önümüzdeki 5 aylık süreçte tamamen normalleşmesi hedefleniyor. Plana göre camilerin kapılarını haziran ayında açması beklenirken, düğün salonları, çay bahçeleri, cafeler gibi yerler için de tarihler netleşmeye başladı. Uçuşların da iç ve dış hatlarda kademeli şekilde başlaması planlanıyor. İşte Türkiye'nin normalleşme takvimi...
Türkiye'de önümüzdeki 5 ayda tamamen normalleşme hedefleniyor: Cuma ve vakit namazları 12 Haziran itibariyle cami dışında kılınacak. Nikah salonları haziranda, düğün salonları temmuzda kademeli açılacak. Kara, deniz, tren ve havayolu seferleri mayıs sonu kısmi olarak başlayacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs'ta tamamen kalkacak. Otel, motel ve pansiyonlar 27 Mayıs'ta müşteri kabulüne başlayacak.
NORMALLEŞME 5 AY SÜRECEK
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek.
NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA YENİ DOLULUK ŞARTIYLA AÇILIŞ TARİHİ HAZİRAN
Nikâh salonları yüzde 25'i doluluk şartıyla haziranda açılacak. Düğün salonu, konser salonu, tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerindeki kısıtlamalar temmuzda kalkacak. Kütüphaneler haftanın belli günlerinde hizmete açılacak. Otel, motel ve pansiyonlar 27 Mayıs'tan itibaren müşteri kabul edebilecek.
ULUSLARARASI TOPLANTILAR ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA
Ulusal ve uluslararası konferans ve toplantılarına önümüzdeki aylarda başlatılacak. Antalya Diplomasi Formu, Büyükelçiler Konferansı, Türk-İngiliz Tatlı Dil Formu, İstanbul Aracılık Konferansı ve NATO toplantılarının gerçekleştirilmesi için tarih belirleme çalışmaları masada.