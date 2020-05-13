AVM önlerindeki kalabalık görüntüler çok konuşulmuştu... Başkan Erdoğan talimatı verdi

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Erdoğan'a toplantıda normalleşmenin ilk günü olması nedeniyle AVM ve berberlerdeki durumla ilgili fotoğraf ve görüntülerle bilgi verildiği, Erdoğan'ın da bakanlara, "AVM'lerdeki durum ne?", "Sıkıntılı bir durum var mı?", "65 yaş kurala uydu mu?" gibi sorular yönelttiği belirtildi.