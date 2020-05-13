RAMAZAN İMSAKİYE
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AVM önlerindeki kalabalık görüntüler çok konuşulmuştu... Başkan Erdoğan talimatı verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında koronavirüs salgını sonrası yeni normalleşme kapsamında atılan adımların sahaya yansımasını yakından takip ederek bakanlardan bilgi aldı. Toplantıda AVM'lerin açıldığı ilk gün ortaya çıkan görüntüler, düğün salonlarının açılmasına ilişkin takvim de gündeme geldi. Erdoğan, bir konuda bakanları özellikle uyararak talimat verdi. İşte detaylar...

13.05.2020 09:45 - Son Güncelleme: 13.05.2020 10:03
AVM önlerindeki kalabalık görüntüler çok konuşulmuştu... Başkan Erdoğan talimatı verdi

Videokonferans yöntemiyle önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısında normalleşme takvimi ele alındı.

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AVM önlerindeki kalabalık görüntüler çok konuşulmuştu... Başkan Erdoğan talimatı verdi

Edinilen bilgiye göre; haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında hayata geçirilecek normalleşme takvimine dair hazırlanan taslağın birçok bakanlıkla paylaşıldığı, ancak bunun kamuoyuna kısmen sızması üzerine farklı ve yanlış bilgilerin yayıldığı değerlendirmesi yapan Erdoğan, "Aylık açıklandığı ya da kamuoyuna yansıdığı zaman kamuoyunda farklı beklenti oluşuyor.

AVM önlerindeki kalabalık görüntüler çok konuşulmuştu... Başkan Erdoğan talimatı verdi

Çalışmalarımızı haftalık bazda yapalım. Her şey iyi giderse kademe kademe planlarımızı açıklarız" dedi.

AVM önlerindeki kalabalık görüntüler çok konuşulmuştu... Başkan Erdoğan talimatı verdi

ANLIK TAKİP
Erdoğan'a toplantıda normalleşmenin ilk günü olması nedeniyle AVM ve berberlerdeki durumla ilgili fotoğraf ve görüntülerle bilgi verildiği, Erdoğan'ın da bakanlara, "AVM'lerdeki durum ne?", "Sıkıntılı bir durum var mı?", "65 yaş kurala uydu mu?" gibi sorular yönelttiği belirtildi.

AVM önlerindeki kalabalık görüntüler çok konuşulmuştu... Başkan Erdoğan talimatı verdi

Toplantıda, AVM'ler ve berberlerde sıkıntılı bir durum oluşmadığı, "kurallara uygun şekilde kontrollü hayata geçildiği" bilgisi paylaşıldı.

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