AVM önlerindeki kalabalık görüntüler çok konuşulmuştu... Başkan Erdoğan talimatı verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında koronavirüs salgını sonrası yeni normalleşme kapsamında atılan adımların sahaya yansımasını yakından takip ederek bakanlardan bilgi aldı. Toplantıda AVM'lerin açıldığı ilk gün ortaya çıkan görüntüler, düğün salonlarının açılmasına ilişkin takvim de gündeme geldi. Erdoğan, bir konuda bakanları özellikle uyararak talimat verdi. İşte detaylar...
Edinilen bilgiye göre; haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında hayata geçirilecek normalleşme takvimine dair hazırlanan taslağın birçok bakanlıkla paylaşıldığı, ancak bunun kamuoyuna kısmen sızması üzerine farklı ve yanlış bilgilerin yayıldığı değerlendirmesi yapan Erdoğan, "Aylık açıklandığı ya da kamuoyuna yansıdığı zaman kamuoyunda farklı beklenti oluşuyor.