Haberler Galeri Güncel Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkım çalışmalarında dikkat çeken detay!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkım çalışmalarında dikkat çeken detay!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'da hukuku hiçe sayarak yaptırdığı villanın bugün yıkımına başlandı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen talimatla belediye çalışanları tarafından gerçekleştirilen yıkımda bir detay dikkat çekti. CHP'li Bodrum Belediyesi'nin çalışanları, Özdil'in yapısına zarar vermemek için adeta büyük çaba sarf etti. Gelen son dakika görüntülerinde belediye çalışanlarının Özdil'in villasının yıkımı sırasında tuğlalara zarar gelmemesi için tek tek taşıdıkları görüldü. Öte yandan yaklaşık 2 ay önce CHP'li Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras'ın kaçak yapılarla mücadele mesajları verirken yandaş medya Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in yapısını neden görmezden geldiği de büyük merak konusu oldu.

13.05.2020 12:16 - Son Güncelleme: 13.05.2020 12:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





