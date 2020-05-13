RAMAZAN İMSAKİYE
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Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkım çalışmalarında dikkat çeken detay!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'da hukuku hiçe sayarak yaptırdığı villanın bugün yıkımına başlandı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen talimatla belediye çalışanları tarafından gerçekleştirilen yıkımda bir detay dikkat çekti. CHP'li Bodrum Belediyesi'nin çalışanları, Özdil'in yapısına zarar vermemek için adeta büyük çaba sarf etti. Gelen son dakika görüntülerinde belediye çalışanlarının Özdil'in villasının yıkımı sırasında tuğlalara zarar gelmemesi için tek tek taşıdıkları görüldü. Öte yandan yaklaşık 2 ay önce CHP'li Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras'ın kaçak yapılarla mücadele mesajları verirken yandaş medya Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in yapısını neden görmezden geldiği de büyük merak konusu oldu.

13.05.2020 12:16 - Son Güncelleme: 13.05.2020 12:39
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkım çalışmalarında dikkat çeken detay!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen süre, bugün doldu.

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Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkım çalışmalarında dikkat çeken detay!

Özdil, imar planında ticari alan vasfında olan yapıyı villaya çevirdi. Yapıya kaçak olarak depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkım çalışmalarında dikkat çeken detay!

İMAR AFFINI ELEŞTİRDİ, AFTAN YARARLANMAK İSTEDİ

Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019 tarihinde "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" yazısını kaleme almıştı.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkım çalışmalarında dikkat çeken detay!

Yazdığı yazıyla çelişen Özdil, imar affına başvurarak 349 ada 4 parsel bulunan evinin yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak yapı kayıt belgesi aldı.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkım çalışmalarında dikkat çeken detay!

Gündeme bomba gibi düşen skandal kaçak villası için yıkım kararı verilmesinin ardından Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde çalışmaya başladı.

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