İşte Marmara Denizi’nin hayaleti! Tüyleri diken diken eden görüntü!
Aylardır müsilaj işgalinde olan Marmara Denizi'nde başlatılan seferberlikle temizlik işlemi devam ederken bazı vatandaşlar tehlikeye aldırmadan denize girdi. Öte yandan yapılan araştırmalarda Marmara'nın hayaleti ortaya çıktı. İşte detaylar…
Marmara Denizi'nde son yılların en büyük deniz salyası (müsilaj) yoğunluğu mercan resiflerinin ve balık yuvalarının üzerini halı gibi kaplarken yapay resif olması için batırılan gemileri bile görünmez kılıyor. Müsilajın balıkların bulunduğu alanlarda saçaklar halinde yuva yaptığı tehlikenin boyutunu kanıtlıyor.
Milliyet'in haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı acil eylem planı devam ederken müsilajın derinlerdeki tahribatını görüntülemek için Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dalış gerçekleştirildi. Sualtı yaşamının canlanması, balıkların yuvalanması, yasa dışı balıkçılığın önlenmesi ve dalış turizminin gelişmesi için 2013 yılında yapay resif olarak batırılan İnönü adlı gemi arandı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun kıdemli 2 yıldız eğitmenlerinden Zeki Şirinoğlu, 24 metre derinlikte yatan 26 metre boyundaki İnönü Gemisi'nin içinde dalgıçların çok sevdiği karagöz, eşkina ve kaya balıkları olduğunu, üzerinde dolaşan küçük karides (teke) sürülerinin avcı balıkları çektiği öğrenildi.
Dalış kılavuzu Zafer Türkmen ve güvenlik dalgıcı Yener Kuşçu'nun eşliğinde yapılan dalışın daha ilk metrelerinde korku filmi sahnesine sokan yığınlar ortaya çıktı. İlk 5 metreden itibaren müsilaj yığını saldırıya geçti. 20 metrelerde gemiye ilerleyişte gözler yapay resifin canlandırdığı ekosistemdeki balıkları aradı. Deniz salyasının görüşü 1 metreye kadar düşürdüğü derinliklerde, Şirinoğlu'nun bahsettiği hiçbir canlıyı görülmezken 3 dalgıç birbirini kaybetmemek için yoğun çaba sarf etti. Çözünmüş oksijenin azlığının tüm canlıları kaçırdığını anlamak zor olmadı çünkü bahsedilen hiçbir balığa rastlanmadı.
'AĞLAMAKLI İZLİYORUM'
Pruvası (önü) körfeze doğru bakan geminin sancak (sağ) tarafına ulaştığımızda güvertedeki halatlardan ve tellerden sarkan deniz salyasının adeta istila ettiği görüldü. Avcı balıkları kendine çeken küçük karides sürülerini bulmanın hayal olduğunu anlarken geminin üstünde balık görme umudu da gerçekleşmedi. 8 yılda denizatlarının ve deniz iğnelerinin çevresinde yuvalandığı geminin üstünde ve etrafında hiçbir canlıya rastlayamamamın verdiği umutsuzlukla satha çıkarken, müsilajın ekosistemleri nasıl yok ettiğine bir kez daha tanık olundu.