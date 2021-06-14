Milyonların beklediği haber geldi! Kabine Toplantısı öncesi kritik açıklama! İşte tüm yasakların kalkacağı tarih!
Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarını hızlandırırken merak edilen en önemli konu ise tüm yasakların ne zaman kalkacağı oldu. Başkan Erdoğan geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Cumartesi günkü sokağa çıkma yasağını kaldırmış, kafe ve restoranların faaliyetlerine devam edeceğini açıklamıştı. Peki tüm yasaklar ne zaman kalkacak? Yasaklar kalkacak mı? Normal hayata ne zaman dönülecek? İşte detaylar...
14.06.2021 09:14
- Son Güncelleme: 14.06.2021 09:14