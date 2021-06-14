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Milyonların beklediği haber geldi! Kabine Toplantısı öncesi kritik açıklama! İşte tüm yasakların kalkacağı tarih!

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarını hızlandırırken merak edilen en önemli konu ise tüm yasakların ne zaman kalkacağı oldu. Başkan Erdoğan geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Cumartesi günkü sokağa çıkma yasağını kaldırmış, kafe ve restoranların faaliyetlerine devam edeceğini açıklamıştı. Peki tüm yasaklar ne zaman kalkacak? Yasaklar kalkacak mı? Normal hayata ne zaman dönülecek? İşte detaylar...

14.06.2021 09:14 - Son Güncelleme: 14.06.2021 09:14
Milyonların beklediği haber geldi! İşte tüm yasakların kalkacağı tarih!

Koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişme üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz" diye konuştu.

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Milyonların beklediği haber geldi! İşte tüm yasakların kalkacağı tarih!

Aşılama programında 10 Haziran'da yaş sınırı 45'e düşürülmüştü. 13 Ocak'ta başlayan aşılamada toplam uygulanan doz 13 Haziran akşamı itibariyle 33 milyon 712 bin 157'e ulaşmış bulunuyor.

Milyonların beklediği haber geldi! İşte tüm yasakların kalkacağı tarih!

Her iki dozunu olanların sayısı ise 13 milyon 695 bin 543. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 3 milyon 17 bin 541 arttı.

Milyonların beklediği haber geldi! İşte tüm yasakların kalkacağı tarih!

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarına hız verilirken, aşı hakkı tanınan grupta yer alanlardan bazılarının randevu almaması sağlık çalışanları arasında tartışma yarattı.

Milyonların beklediği haber geldi! İşte tüm yasakların kalkacağı tarih!

Türkiye'nin aşılama hızı her geçen gün artarken, geçen cuma günü aşı hakkı tanınan grupta yer alan ancak randevusuz kişilere aşı yapılmaya başlanması beklenmedik bir sonuç doğurdu.