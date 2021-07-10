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İşte LGS tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken 20 kritik nokta

Milyonlarca öğrenci LGS sonrası tercih döneminin telaşı içinde. Doğru tercih yapmak, iyi bir gelecek için altın kural. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 16 Temmuz'da sona eriyor. Sonuçlar 26 Temmuz'da açıklanacak. Bu yıl çocuklarını liseye gönderecek velileri bugünlerde kritik bir süreç yaşıyor. İşte LGS tercihinde 20 kritik nokta...

10.07.2021 09:25 - Son Güncelleme: 10.07.2021 09:27
İşte LGS tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken 20 kritik nokta

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 16 Temmuz'da sona eriyor. İşte merkezi sınav puanlarına göre tercih yaparken dikkat edilecek 20 kritik nokta:

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İşte LGS tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken 20 kritik nokta

1) Özel okula kayıt yapan, resmi okullara tercih yapamıyor.

2) Resmi okullar için tercih yapanlar e-okuldan öncelikle yerel tercih yapmak zorunda. Burada 5 tercihte bulunanlar, ikinci aşama olan resmi okul tercihine geçebiliyor.

İşte LGS tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken 20 kritik nokta

3) Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleşmek isteyen öğrenciler, en yüksek puanlıdan en düşük puanlıya doğru sıralandıktan sonra tercihleri doğrultusunda yerleştiriliyorlar. Resmi okullar için 10 tercih hakkı var.

4) Özel okula kayıt yapıp vazgeçip, başka özel okula gidecek olanlardan yıllık ücretin yüzde 10'luk kısmı isteniyor.

İşte LGS tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken 20 kritik nokta

5) Özel okula kayıt yapıp, vazgeçip, resmi okula kayıt hakkı kazananların ödediği ilk peşinat iade ediliyor.

6) Özel okul kayıtlarında son güne hatta son saate kadar fırsat çıkabilir, son ana kadar açıklanan puanları dikkatle takip edin.

İşte LGS tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken 20 kritik nokta

7) Bu yıl birçok okulda kontenjan düştü, yüzdelik dilim aralığı yükselebilir. Tercih aralığını geniş tutun.

8) İlk üç tercihinizde yüksek dilimden okulları yazın, ama 7'nci tercihinize kadar size yakın olanlara yer verin. Listenizin sonundaki son iki okul, garanti gireceğiniz yüzdelik dilimi daha düşük okullar olsun.