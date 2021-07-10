HİSAR’dan iki müjde birden! Ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak

HİSAR A+ TÜM UNSURLARIYLA TESLİM EDİLDİ

HİSAR A+ Projesinde Atış İdare Cihazı ile koordineli çalışan Füze Fırlatma Sistemleri ve füzelerin envantere girmesinden sonra, son olarak tek başına görev yapabilmek üzere gerekli tüm alt sistemleri üzerinde bulunduran Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sisteminin (Otonom HİSAR A+) de teslimatı gerçekleşti. Böylece HİSAR A+ Sisteminin tüm unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

