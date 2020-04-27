Uludağ'ın karlı zirveleri Tekirdağ'dan görüntülendi!
Son dakika haberi... Tekirdağ'da yaşayan fotoğraf tutkunu İlker Uskan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağında, oturduğu evin çatısından, 180 kilometre uzaklıktaki Bursa Uludağ'daki karlı zirveyi görüntülediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde de hava kirliliğinin azalmasıyla Uludağ'ın zirvesinden kilometrelerce uzaklıktaki İstanbul görünmüştü.
27.04.2020 10:34
- Son Güncelleme: 27.04.2020 10:42
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle herkes, evlerine çekilirken, şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilen Türkiye'de, 30 il ve Zonguldak'ta hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Trafik yoğunluğu, en düşük seviyelere inerken, bazı fabrikalarda ise üretime ara verilmesiyle büyükşehirlerde hava kirliliği azaldı.
'GOOGLE EARTH İLE TEYİT ETTİM'
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında, evinde kaldığını söyleyen İlker Uskan, fotoğraf çekmenin kendisi için tutku olduğunu belirtti. Kardeşinin, kendisine denizin karşısında bir dağın göründüğünü ve 'Bu Uludağ olabilir mi?' diye mesaj attığını anlatan Uskan, şunları kaydetti:
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