RAMAZAN İMSAKİYE
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Uludağ'ın karlı zirveleri Tekirdağ'dan görüntülendi!

Son dakika haberi... Tekirdağ'da yaşayan fotoğraf tutkunu İlker Uskan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağında, oturduğu evin çatısından, 180 kilometre uzaklıktaki Bursa Uludağ'daki karlı zirveyi görüntülediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde de hava kirliliğinin azalmasıyla Uludağ'ın zirvesinden kilometrelerce uzaklıktaki İstanbul görünmüştü.

27.04.2020 10:34 - Son Güncelleme: 27.04.2020 10:42
Uludağ'ın karlı zirveleri Tekirdağ'dan görüntülendi!

Uskan, "Google Earth açarak Tekirdağ ile Bursa arasına bir çizgi çektim. Bizim sahilde bulunan eski iskelenin ucunu referans noktası olarak orayı ayarladım. Karşıda görüntülemiş olduğum dağın kesinlikle Uludağ olduğunu teyit etmiş oldum" dedi.

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Uludağ'ın karlı zirveleri Tekirdağ'dan görüntülendi!

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle herkes, evlerine çekilirken, şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilen Türkiye'de, 30 il ve Zonguldak'ta hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Trafik yoğunluğu, en düşük seviyelere inerken, bazı fabrikalarda ise üretime ara verilmesiyle büyükşehirlerde hava kirliliği azaldı.

Uludağ'ın karlı zirveleri Tekirdağ'dan görüntülendi!

Tekirdağ'ın 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan, reklamcı ve fotoğraf tutkunu İlker Uskan da oturduğu binanın 7'nci katına çıkıp, kamera ve fotoğraf makinesi ile kuş uçuşu 180 kilometre olan Bursa'daki Uludağ'ın karlı zirvesini görüntülediğini belirtti.

Uludağ'ın karlı zirveleri Tekirdağ'dan görüntülendi!

'GOOGLE EARTH İLE TEYİT ETTİM'
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında, evinde kaldığını söyleyen İlker Uskan, fotoğraf çekmenin kendisi için tutku olduğunu belirtti. Kardeşinin, kendisine denizin karşısında bir dağın göründüğünü ve 'Bu Uludağ olabilir mi?' diye mesaj attığını anlatan Uskan, şunları kaydetti:

Uludağ'ın karlı zirveleri Tekirdağ'dan görüntülendi!

"Karşı tarafı tek görebileceğim nokta evin çatısıydı. Hemen ekipmanımı alıp çatıya çıktım. Baktığınız da gözle de görünüyordu ama emin olmak istedim. Çünkü Marmara Adası'nda bulunan mermer ocakları da olabilir, diye düşündüm.

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