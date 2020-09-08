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Ajanslar son dakika olarak geçti! Yunan jetlerinin yanında...

Fransa ile Yunanistan arasında yapılan silah anlaşmasına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre Atina yönetimi, Avrupa Birliği'ne Türkiye şantajı yapmaya hazırlanıyor. Türkiye ile Yunan jetleri Ege ve Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelirken, bir diğer Türkiye düşmanı ülke olan BAE'nin jetleri de Girit semalarında uçtu.

08.09.2020 11:41 - Son Güncelleme: 08.09.2020 11:41
Ajanslar son dakika olarak geçti! Yunan jetlerinin yanında...

Gerilimin bir saniye bile düşmediği Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamlelerini durduramayan Yunanistan, NATO'nun çabasını da boşa çıkarıp tamamen Fransa'ya sarıldı.

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Ajanslar son dakika olarak geçti! Yunan jetlerinin yanında...

Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP), Atina yönetiminin Türkiye korkusuyla yeni bir silahlanma girişimi başlattığını bildiriyor.

Ajanslar son dakika olarak geçti! Yunan jetlerinin yanında...

Reuters, ekonomik darboğaz yaşayan Yunanistan'ın buna rağmen yeni silahlar satın alacağını ve elindeki mevcut silahları da modernize edeceğini duyurdu.

Ajanslar son dakika olarak geçti! Yunan jetlerinin yanında...

AP haber ajansı ise, orduya yeni birlikler de katmaya hazırlanan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in silahlanmanın detaylarını ve ekonomik maliyetini Cumartesi günü açıklayacağını aktarıyor.

Ajanslar son dakika olarak geçti! Yunan jetlerinin yanında...

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Türk savaş uçakları ve helikopterlerinin Pazartesi günü altı kez Yunan hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdü. Açıklamada iki ülke jetlerinin Ege Denizi semalarında dört kez karşı karşıya geldiği de savunuldu.

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