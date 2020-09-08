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Ajanslar son dakika olarak geçti! Yunan jetlerinin yanında...

Fransa ile Yunanistan arasında yapılan silah anlaşmasına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre Atina yönetimi, Avrupa Birliği'ne Türkiye şantajı yapmaya hazırlanıyor. Türkiye ile Yunan jetleri Ege ve Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelirken, bir diğer Türkiye düşmanı ülke olan BAE'nin jetleri de Girit semalarında uçtu.

08.09.2020 11:41 - Son Güncelleme: 08.09.2020 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





