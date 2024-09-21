İşte Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu: Yerleşim o bölgelere kurulacak

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde büyük hasar alan Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın riskli bölgeleriyle ilgili yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen bilimsel saha çalışmaları ışığında hazırlanan etüt raporunun sonucunu açıkladı. Kurum, deprem üretme potansiyeli bulunmayan bölgelerde belirlenen tedbirler alınarak yerleşim oluşturulabileceğini duyurdu. İşte detaylar...
Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde büyük hasar alan Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor...
KAHRAMANMARAŞ'IN FAY ETÜT RAPOR AÇIKLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın "fay etüt raporunu" açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından üniversitelerden bilim insanlarının öncülüğünde 11 ilde geniş çaplı etüt çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde de riskli bölgelerle ilgili yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda saha çalışmaları yapıldığı, fay hatları üzerindeki bazı noktalarda detaylı incelemeler gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, çalışmada, fay hatlarının deprem üretme potansiyeli ve yaşlarını ortaya koymak için bilim insanları gözetiminde alınan numunelerin daha detaylı inceleme için Londra'da bir laboratuvara da gönderildiği kaydedildi.