"Alınması gereken kararlar, her şey alındı. Projenin önünde bundan sonra artık herhangi bir idari problem söz konusu değil. Tamamen şantiyenin yapım çalışmalarını yürütmesiyle ilgili bir süreci devam ettiriyoruz. 106 kilometrelik bir kesim ve burada iyi bir seviyeye geldik. Artık rayların döşenmesi noktasında da yüzde 20'lere, 30'lara yer yer geldik. Tünellerini bitirdik. Genel anlamda önemli bir problemimiz yok. 2025 yılı sonunda burasının yapım çalışmalarını inşallah bitirmiş olacağız. Sonrasında da birkaç aylık test, deneme ve sertifikasyonla beraber inşallah bu 106 kilometrelik bölümü hizmete almış olacağız. Devamındaki kesimde de yapım çalışmalarımızı halen sürdürüyoruz."

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Uraloğlu, bu zorlu projenin 7 istasyon, 23 tünel, 12 kaçış ya da emniyet tüneli, 15 aç kapa tüneli, 34 demir yolu köprüsü, 15 viyadük, 92 alt geçit ve 53 üst geçit, ayrıca 208 menfezden oluştuğunu anlattı.

MESAFELER KISALACAK... BURSA, ANKARA, İSTANBUL!

Çalışmaları hızla sürdürdüklerini kaydeden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu projemiz bittiği zaman biz Ankara'dan Bursa'ya ya da Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakikada seyahat edeceğiz. Aynı şekilde buradan İstanbul'a da 1 saat 15 dakikalık bir süreyle seyahat etmiş olacağız. Tabii biz bu projeyle sadece Bursa'yı Ankara'ya, İstanbul'a değil bir taraftan halihazırda hizmet eden Sivas'a kadar, yapım çalışmaları devam eden Edirne sınır kapısına kadar esasında yine daha geniş düşünelim bizim güneyimizde devam eden Akdeniz'deki Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattı, oradan Ovaköy'e kadar ve Kalkınma Yolu'yla, Basra Körfezi'ndeki Irak'ın Fav Limanı'na kadar esasında bir bağlantıyı bir taraftan da yine Sivas'tan bizim Bakü-Tiflis-Kars hattımıza kadar bağlanacak olan bir projenin önemli bir parçasından bahsediyoruz. Şu anda da yapımı devam eden birçok projemiz var ama ilk etapta da burayı hizmete alacağımızı özellikle söylemek isterim."