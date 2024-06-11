Türkiye'de son yıllarda bir hayli ardan başıboş köpek sorunu 'kuduz' tehlikesini de beraberinde getiriyor. Birçok sözde hayvansever ise bu durumu görmezden geliyor. Ancak son yaşanan olay yok artık dedirtti. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen bölgeden topladığı köpekleri Ankara'ya getirdiği tespit edildi. Olayın ardından emniyet güçleri harekete geçti. Özgünlü ise tutuklandı. Tutuklanmanına ardından Özgünlü hakkında ortaya korkunç iddialar atıldı. "Hayvansever" imajı altında başıboş köpekler üzerinden para kazandığı iddia edilen Özgünlü'nün 9 dairesi, 2 deposu olduğu ve yüz estetiği için 1 milyon TL'yi aşkın harcama yaptığı ileri sürüldü. İşte detaylar...
Sokaklarda başıboş gezen saldırgan köpekler, kuduz tehlikesi saçamaya devam ediyor. Sözde hayvanseverler ise bu durumu görmezden gelerek, çözüm önerilerine karşı çıkıyorlar. Son olarak Şanlıurfa'da vatandaşları ısıran başıboş köpeklerde kuduz tespit edildi. 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Karantina uygulaması başlatılan mahallelerin girişine 'Dikkat kuduz risk bölgesi' yazılı tabela asıldı.
35 KÖPEĞİ ARACINA YÜKLEDİ
Bölgede kuduz karantinası devam ederken 'Köpekvelisi' isimli bir sosyal medya kullanıcısı Şanlıurfa Siverek'te bulunan hayvan barınağından 35 köpeği aracına yükleyip Ankara'ya getirdi.
İsminin Buket Özgünlü olduğu öğrenilen 'Köpekvelisi' adlı kullanıcı, "Şu anda 35 taneye yakın sokak hayvanı aldık, aracımıza yükledik. 3 tane yasaklı ırk hastaydı onları da aldım. Hepsi Ankara'ya doğru yola çıktı" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaşım yaptı.