Hayvansever imajı altında dolandırıcılık! Köpekvelisi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar: Köpekleri sakatlayıp para topluyordu

Türkiye'de son yıllarda bir hayli ardan başıboş köpek sorunu 'kuduz' tehlikesini de beraberinde getiriyor. Birçok sözde hayvansever ise bu durumu görmezden geliyor. Ancak son yaşanan olay yok artık dedirtti. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen bölgeden topladığı köpekleri Ankara'ya getirdiği tespit edildi. Olayın ardından emniyet güçleri harekete geçti. Özgünlü ise tutuklandı. Tutuklanmanına ardından Özgünlü hakkında ortaya korkunç iddialar atıldı. "Hayvansever" imajı altında başıboş köpekler üzerinden para kazandığı iddia edilen Özgünlü'nün 9 dairesi, 2 deposu olduğu ve yüz estetiği için 1 milyon TL'yi aşkın harcama yaptığı ileri sürüldü. İşte detaylar...