İşte İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi! Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan’da var!
14 Mayıs 2023 seçimlerine az bir süre kala partiler milletvekili listelerini YSK'ya verdi. 28 partinin listelerini verdiği açıklanırken muhalefetin tartışmalı isimleri yeniden aday göstermesi dikkat çekti. İYİ Parti, şehit ailesine küfür ile gündemde büyük tepki çeken Lütfü Türkkan'ı yeniden Kocaeli'de 1.sıradan aday gösterdi.
09.04.2023 18:31 - Son Güncelleme: 09.04.2023 18:31
İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İyi Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim etti.
Listede en dikkat çeken isimlerden biri Lütfü Türkkan oldu...