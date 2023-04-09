RAMAZAN İMSAKİYE
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İşte İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi! Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan’da var!

14 Mayıs 2023 seçimlerine az bir süre kala partiler milletvekili listelerini YSK'ya verdi. 28 partinin listelerini verdiği açıklanırken muhalefetin tartışmalı isimleri yeniden aday göstermesi dikkat çekti. İYİ Parti, şehit ailesine küfür ile gündemde büyük tepki çeken Lütfü Türkkan'ı yeniden Kocaeli'de 1.sıradan aday gösterdi.

09.04.2023 18:31 - Son Güncelleme: 09.04.2023 18:31
İşte İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi! Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan’da var!

Milletvekili aday listelerinin teslimi için verilen süre daralırken, partiler listeleri YSK'ya sundu.

CHP ve AK Parti'den sonra İyi Parti'nin listesi de belli oldu.

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İşte İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi! Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan’da var!

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İyi Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim etti.

Listede en dikkat çeken isimlerden biri Lütfü Türkkan oldu...

İşte İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi! Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan’da var!

Lütfü Türkkan, geçtiğimiz dönemlerde bir şehit ağabeyine ağız dolusu küfür etmişti.

İşte İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi! Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan’da var!

Türkkan'ın bir süre boynuna sarılarak dinlediği acılı ağabey Meral Akşener için, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." yakarışında bulundu.

İşte İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi! Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan’da var!

Türkkan ise şehit ağabeyinin sözlerine karşı "Senin bacını s..rim." diyerek küfretti.

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