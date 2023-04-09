21 yılda nereden nereye: İşte kalem kalem gurur tablosu! 2002 öncesi ve sonrası dönemde rakamlarla Türkiye!
Türkiye son yıllarda gerek savunma sanayiindn dış politikaya, ekonomiden teknolojiye kadar pek çok alanda oldukça ilerleme kaydetti. 2002 yılından bu yana verilen hizmetler Türkiye'ye resmen çağ atlattı. İşte rakamların diliyle 2002 önce ve sonrasında Türkiye'nin gelişimi...
09.04.2023 17:32 - Son Güncelleme: 09.04.2023 17:41
Kasım 2002 Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından Türkiye için resmen yeni bir çağ başladı. O günden bugüne kadar geçen sürede ekonomi, dış politika, orman, gençlik ve spor, sanayi ve teknoloji, eğitim, çevre ve şehircilik, kültür-sanat, ulaştırma, adalet, çalışma ve sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler, turizm, sağlık, enerj, ve tarım, gıda ile hayvancılık alanında resmen çağ atladı.
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