21 yılda nereden nereye: İşte kalem kalem gurur tablosu! 2002 öncesi ve sonrası dönemde rakamlarla Türkiye!

Kasım 2002 Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından Türkiye için resmen yeni bir çağ başladı. O günden bugüne kadar geçen sürede ekonomi, dış politika, orman, gençlik ve spor, sanayi ve teknoloji, eğitim, çevre ve şehircilik, kültür-sanat, ulaştırma, adalet, çalışma ve sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler, turizm, sağlık, enerj, ve tarım, gıda ile hayvancılık alanında resmen çağ atladı.

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