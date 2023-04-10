Bazı kurum ve kuruluşlarına yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ilan edildi. Bazı kurum ve kuruluşlarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim atama kararları...
10.04.2023 02:09 - Son Güncelleme: 10.04.2023 02:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ilan edildi. Bazı kurum ve kuruluşlarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim atama kararları...