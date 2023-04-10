RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel Bazı kurum ve kuruluşlarına yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı kurum ve kuruluşlarına yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ilan edildi. Bazı kurum ve kuruluşlarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim atama kararları...

10.04.2023 02:09 - Son Güncelleme: 10.04.2023 02:14
Bazı kurum ve kuruluşlarına atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ilan edildi. Bazı kurum ve kuruluşlarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim atama kararları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bazı kurum ve kuruluşlarına atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Bazı kurum ve kuruluşlarına atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Bazı kurum ve kuruluşlarına atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Bazı kurum ve kuruluşlarına atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
SON DAKİKA