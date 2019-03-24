İşte İyi Parti'nin listesindeki PKK'lı isimler! 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi büyük skandal
CHP-İyi Parti-HDP-Saadet Partisi'nin oluşturduğu Zillet İttifakı'nın listelerinde bulunan PKK'lı isimler, yerel seçimlere 1 hafta kala gündeme bomba gibi düştü. İyi Parti'nin listelerinde terör örgütü PKK ile bağlantılı 29 isim tespit edilirken, kamuoyu Meral Akşener'den konu ile ilgili bir açıklama bekliyor.
24.03.2019 14:59
- Son Güncelleme: 24.03.2019 15:01
CHP-İyi Parti-HDP birlikteliği ile oluşturulan Zillet İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeler ve meclis üyelikleri için gösterdiği PKK'lı adayların ilişkileri deşifre edildi. İşte bu üç partinin de aday listelerinde kendine yer bulan PKK ile ilişkili şahıslar...
İŞTE İYİ PARTİ'NİN LİSTESİNDEKİ PKK'LILAR
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