İşte İyi Parti'nin listesindeki PKK'lı isimler! 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi büyük skandal

CHP-İyi Parti-HDP birlikteliği ile oluşturulan Zillet İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeler ve meclis üyelikleri için gösterdiği PKK'lı adayların ilişkileri deşifre edildi. İşte bu üç partinin de aday listelerinde kendine yer bulan PKK ile ilişkili şahıslar...

İŞTE İYİ PARTİ'NİN LİSTESİNDEKİ PKK'LILAR