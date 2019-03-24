31 Mart Yerel Seçimleri'nde 82 PKK'lı Saadet Partisi'nin listesinde! İşte Saadet'in listesindeki PKK'lılar...

Seçimlere sayılı günler kala Zillet İttifakı'nın listelerinde PKK'lı isimler gündeme bomba gibi düştü. CHP, SP ve İyi Parti'nin listelerinde bulunan toplam 340 kişinin PKK'lı çıkması kamuoyunda geniş yankı buldu. Listede zirveyi 229 isimle CHP alırken, Saadet Partisi'nin listelerinde ise 82 PKK'lı isim kendisine yer buldu. Tam bir akıl tutulması olarak değerlendirilen bu skandalla ilgili SP'den de henüz bir açıklama yapılamadı.

İŞTE SAADET PARTİSİ LİSTELERİNDEKİ PKK'LI İSİMLER!