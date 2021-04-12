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İşte İstanbul'un koronavirüse karşı en riskli 8 ilçesi! İstanbul ilçe ilçe güncel koronavirüs risk haritası

Koronavirüs salgınında vaka sayısı her geçen gün artarken, İstanbul vaka artış oranının en yüksek olduğu illerin başında geliyor. İstanbul'da nüfus yoğunluğu ve sanayinin çok olması nedeniyle virüs yayılımı daha hızlı olurken, hazırlanan raporla en riskli 8 ilçe de belirlendi. İşte İstanbul'un en riskli 8 ilçesi ve ilçe ilçe güncel koronavirüs risk haritası...

12.04.2021 16:14 - Son Güncelleme: 12.04.2021 16:23
İşte İstanbul'un koronavirüse karşı en riskli 8 ilçesi! İstanbul ilçe ilçe güncel koronavirüs risk haritası

İstanbul Tabip Odası (İTO) Covid-19 İzleme Grubu'nun hazırladığı son raporla, İstanbul'da virüsün yayılımının riskli olduğu ilçeleri açıkladı.

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İşte İstanbul'un koronavirüse karşı en riskli 8 ilçesi! İstanbul ilçe ilçe güncel koronavirüs risk haritası

AVRUPA YAKASI VİRÜSÜN MERKEZ ÜSSÜ
Raporda, nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğunun yüksek olduğu Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin virüsün yayılım açısından riskli ilçeler arasında ifade edildi. Raporda, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın koronavirüsün adeta merkez üssü olduğuna dikkat çekildi.

İşte İstanbul'un koronavirüse karşı en riskli 8 ilçesi! İstanbul ilçe ilçe güncel koronavirüs risk haritası

65 yaş üstü ve altı grupta gözlenen bulaşıcı hastalık ölümlerinin ise koronavirüs hastalığının yaygın olarak saptandığı Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Sultangazi'de gerçekleştiği bildirildi.

İşte İstanbul'un koronavirüse karşı en riskli 8 ilçesi! İstanbul ilçe ilçe güncel koronavirüs risk haritası

MART BAŞINA GÖRE VAKALAR 10 KAT ARTTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da mart başına göre vaka sayılarının yaklaşık 10 kat arttığını belirterek Türkiye'deki vakaların yaklaşık yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu açıklamıştı.

İşte İstanbul'un koronavirüse karşı en riskli 8 ilçesi! İstanbul ilçe ilçe güncel koronavirüs risk haritası

Twitter hesabından 9 Nisan'da açıklama yapan Koca, "İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.