İşte İstanbul'un koronavirüse karşı en riskli 8 ilçesi! İstanbul ilçe ilçe güncel koronavirüs risk haritası

Koronavirüs salgınında vaka sayısı her geçen gün artarken, İstanbul vaka artış oranının en yüksek olduğu illerin başında geliyor. İstanbul'da nüfus yoğunluğu ve sanayinin çok olması nedeniyle virüs yayılımı daha hızlı olurken, hazırlanan raporla en riskli 8 ilçe de belirlendi. İşte İstanbul'un en riskli 8 ilçesi ve ilçe ilçe güncel koronavirüs risk haritası...

12.04.2021 16:14 - Son Güncelleme: 12.04.2021 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





