RAMAZAN İMSAKİYE
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İşte İstanbul'un en güncel koronavirüs risk haritası! 49 mahalle "kırmızı" bölge

Son dakika haberi... İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul sınırları içerisindeki yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı 2,5 milyon hanenin yeni tip koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını bildirdi. İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Sancaktepe, Kağıthane, Sultanbeyli ve Esenler gibi ilçeler orta ve yüksek risk altındayken; yüksek riskli olarak belirlenen 49 mahalle ise özellikle Esenyurt, Sultanbeyli ve Arnavutköy'de yoğunlaşıyor.

05.05.2020 12:03 - Son Güncelleme: 05.05.2020 12:17
İşte İstanbul'un en güncel koronavirüs risk haritası! 49 mahalle kırmızı bölge

İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da sosyal ve ekonomik açıdan riskli mahalleleri belirleyen araştırma yapıldı. Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Şeker, araştırmada, mahalle ölçeğinde sosyal ve ekonomik göstergeleri içeren ikincil verilerin kullanıldığını anlattı.

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İşte İstanbul'un en güncel koronavirüs risk haritası! 49 mahalle kırmızı bölge

Bağcılar
Şeker, merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının, İstanbul'daki sosyal ve ekonomik risk barındıran alanlara öncelikli olarak müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

İşte İstanbul'un en güncel koronavirüs risk haritası! 49 mahalle kırmızı bölge

Esenler
Kısa ve orta dönemde gelir ve iş kaybı yaşaması muhtemel olan, hanehalkı büyüklüğü ve yaş bağımlılık oranı (iş gücünde olmayan nüfusun iş gücüne olan oranı) yüksek hanelerde sosyal ve ekonomik risklerin daha fazla hissedileceğini belirten Şeker, yoksul hanelerdeki yoksulluğun derinleşebileceğini söyledi.

İşte İstanbul'un en güncel koronavirüs risk haritası! 49 mahalle kırmızı bölge

Esenyurt
Şeker, araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul'daki 4,5 milyon hanenin 2,5 milyonunun corona virüs kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını, söz konusu 2,5 milyon hanede yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığını aktararak, şöyle konuştu:

İşte İstanbul'un en güncel koronavirüs risk haritası! 49 mahalle kırmızı bölge

Kağıthane
"Araştırmada, riskleri düzeyine göre düşük, orta ve yüksek şeklinde derecelendirdik. İstanbul'daki 961 mahalleden 358'inin sosyal ve ekonomik açıdan öncelikli risk bölgesi olduğu görülüyor. İstanbul'un 49 mahallesi ise yüksek risk düzeyinde bulunuyor."

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