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İşte İstanbul'un en güncel koronavirüs risk haritası! 49 mahalle "kırmızı" bölge

Son dakika haberi... İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul sınırları içerisindeki yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı 2,5 milyon hanenin yeni tip koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını bildirdi. İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Sancaktepe, Kağıthane, Sultanbeyli ve Esenler gibi ilçeler orta ve yüksek risk altındayken; yüksek riskli olarak belirlenen 49 mahalle ise özellikle Esenyurt, Sultanbeyli ve Arnavutköy'de yoğunlaşıyor.

05.05.2020 12:03 - Son Güncelleme: 05.05.2020 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





