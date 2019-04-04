Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "1 Nisan'da itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur." dedi.
Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar04.04.2019 15:21
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