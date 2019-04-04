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Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

04.04.2019 15:21

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "1 Nisan'da itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur." dedi.


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