İşte İsrail'in yıllardır yok etmeye çalıştığı Osmanlı arşivi!

Osmanlı arşivleri Filistin'e zulmeden İsrail'i yıllardır tedirgin ediyor. İsrail medyası, Türkiye'nin geçen yıl Filistin'e açtığı Osmanlı arşivlerinin, ülkelerini tedirgin ettiğini gündeme getirirken, Filistinli yetkililer, arşivlerin İsrail işgaline karşı en güçlü "silahları" olduğunu vurguluyor. İsrail, söz konusu arşivi yok etmek için yıllardır çalışıyorlar. İşte o arşiv…

03.02.2020 14:35 - Son Güncelleme: 03.02.2020 14:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





