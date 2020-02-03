İşte İsrail'in yıllardır yok etmeye çalıştığı Osmanlı arşivi!
Osmanlı arşivleri Filistin'e zulmeden İsrail'i yıllardır tedirgin ediyor. İsrail medyası, Türkiye'nin geçen yıl Filistin'e açtığı Osmanlı arşivlerinin, ülkelerini tedirgin ettiğini gündeme getirirken, Filistinli yetkililer, arşivlerin İsrail işgaline karşı en güçlü "silahları" olduğunu vurguluyor. İsrail, söz konusu arşivi yok etmek için yıllardır çalışıyorlar. İşte o arşiv…
İsrail, uzun yıllardır Filistin'de bulunan tapu kayıtlarıyla ilgili arşivleri yok etmeye çalışıyor.
Türkiye, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan, Filistin'e dair tapu kayıtları ile belge ve dokümanları içeren Osmanlı arşivlerinin elektronik kopyasını geçen yıl Filistin'e vermişti.
Son zamanlarda İsrail medyasında yer alan haberlerde, Türkiye'nin Filistin'e açtığı arşivlerden, İsrail'in tedirginlik duyduğu gündeme getirildi.
İsrail'in Yisrael Hume gazetesinde yer alan bir haberde, "Türkiye, Filistinlilere arşivi vererek, İsrail işgalini kanıtlamalarına yardım ediyor." ifadelerine yer verildi.