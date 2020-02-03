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İşte İsrail'in yıllardır yok etmeye çalıştığı Osmanlı arşivi!

Osmanlı arşivleri Filistin'e zulmeden İsrail'i yıllardır tedirgin ediyor. İsrail medyası, Türkiye'nin geçen yıl Filistin'e açtığı Osmanlı arşivlerinin, ülkelerini tedirgin ettiğini gündeme getirirken, Filistinli yetkililer, arşivlerin İsrail işgaline karşı en güçlü "silahları" olduğunu vurguluyor. İsrail, söz konusu arşivi yok etmek için yıllardır çalışıyorlar. İşte o arşiv…

03.02.2020 14:35 - Son Güncelleme: 03.02.2020 14:35
İşte İsrail'in yıllardır yok etmeye çalıştığı Osmanlı arşivi!

İsrail, uzun yıllardır Filistin'de bulunan tapu kayıtlarıyla ilgili arşivleri yok etmeye çalışıyor.

Türkiye, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan, Filistin'e dair tapu kayıtları ile belge ve dokümanları içeren Osmanlı arşivlerinin elektronik kopyasını geçen yıl Filistin'e vermişti.

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İşte İsrail'in yıllardır yok etmeye çalıştığı Osmanlı arşivi!

Son zamanlarda İsrail medyasında yer alan haberlerde, Türkiye'nin Filistin'e açtığı arşivlerden, İsrail'in tedirginlik duyduğu gündeme getirildi.

İsrail'in Yisrael Hume gazetesinde yer alan bir haberde, "Türkiye, Filistinlilere arşivi vererek, İsrail işgalini kanıtlamalarına yardım ediyor." ifadelerine yer verildi.

İşte İsrail'in yıllardır yok etmeye çalıştığı Osmanlı arşivi!

Arşivlerin açılması konusunu, "Türkiye'nin İsrail'in meselelerine müdahalesinde bir artış" olarak niteleyen haber, Filistinlilerin, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'daki toprak mülkiyetine itiraz etmek için Osmanlı arşivlerini kullandığına dikkati çekti.

İşte İsrail'in yıllardır yok etmeye çalıştığı Osmanlı arşivi!

TÜRKİYE VE FİLİSTİN KURUMLARI ARASINDA BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ
Filistin Miras ve İslami Araştırmalar Merkezi (MİSAK) (Filistin'in devlet arşivleri kurumu) Genel Müdürü Halil er-Rıfai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli Türk kurumlarıyla büyük bir iş birliği içinde olduklarını söyledi.

İşte İsrail'in yıllardır yok etmeye çalıştığı Osmanlı arşivi!

Rıfai, Türkiye'nin Osmanlı arşivlerini açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye bize istediğimiz her şeyi akıcı bir şekilde gönderiyor." dedi.

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