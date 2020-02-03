İşte İdlib'deki kalleş saldırıda şehit düşen askerlerin isimleri ve memleketleri
Suriye'nin İdlib kentindeki Esed rejiminin kalleş saldırısında şehit düşen askerlerin sayısı 5'e yükseldi. Şehitlerin isimleri belli ve memlekerleri olurken, ailelerine acı haber ulaştı. İşte şehitlerimizin isimleri ve memleketleri...
03.02.2020 15:12
- Son Güncelleme: 03.02.2020 16:08
Şehitlerin cenazesi Hatay'a getirildi. Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek. Şehit olan 5 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi. Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. İsimleri belirlenen şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaşmaya başladı.
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