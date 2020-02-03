İşte İdlib'deki kalleş saldırıda şehit düşen askerlerin isimleri ve memleketleri

Şehitlerin cenazesi Hatay'a getirildi. Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek. Şehit olan 5 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi. Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. İsimleri belirlenen şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaşmaya başladı.