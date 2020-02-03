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İşte İdlib'deki kalleş saldırıda şehit düşen askerlerin isimleri ve memleketleri

Suriye'nin İdlib kentindeki Esed rejiminin kalleş saldırısında şehit düşen askerlerin sayısı 5'e yükseldi. Şehitlerin isimleri belli ve memlekerleri olurken, ailelerine acı haber ulaştı. İşte şehitlerimizin isimleri ve memleketleri...

03.02.2020 15:12 - Son Güncelleme: 03.02.2020 16:08
İşte İdlib'deki kalleş saldırıda şehit düşen askerlerin isimleri ve memleketleri

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 askerimiz şehit düştü.

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İşte İdlib'deki kalleş saldırıda şehit düşen askerlerin isimleri ve memleketleri

Şehitlerin cenazesi Hatay'a getirildi. Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek. Şehit olan 5 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi. Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. İsimleri belirlenen şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaşmaya başladı.

İşte İdlib'deki kalleş saldırıda şehit düşen askerlerin isimleri ve memleketleri

İdlib şehidi Onur Şükrü Özler - Gaziantep
İdlib'deki saldırıda şehit düyen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler 24 yaşındaydı. Gaziantepli olan şehir Onur Şükrü Özler'in acı haberi baba evine ulaştı.

İşte İdlib'deki kalleş saldırıda şehit düşen askerlerin isimleri ve memleketleri

Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, Gaziler Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

İşte İdlib'deki kalleş saldırıda şehit düşen askerlerin isimleri ve memleketleri

Şehit Onur Şükrü Özler'in cenazesi, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

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