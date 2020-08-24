Koronavirüs salgınına karşı yeni önlem: Kademeli mesai
Koronavirüs sürecinde son aylarda toplu ulaşım araçlarında yoğunluğun artmasının ardından, kademelendirilmiş mesai tavsiyesi geldi. Uzmanlar, sabah saat 07.00 ile 10.00 ve akşam 17.00 ile 21.00 arasını işaret etti. Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu. İşte kademeli mesai sisteminin detayları.
KALABALIK ENDİŞENDİRİYOR
İstanbul'da her gün 8 milyon vatandaş toplu ulaşım aracı kullanıyor. Bu sayı koronavirüs sürecinde yaklaşık 4 milyona düştü. Yolcu sayısının yarı yarıya düşmesine rağmen toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeyi ve kapasiteyi kontrol etmek oldukça güç. Milliyet'in haberine göre uzmanlar bu yüzden trafiğin yoğun olduğu saatlerde kademelendirilmiş mesai tavsiyesinde bulunuyor.
Pandeminin ilk ayında kısıtlamalarla bu sayı 800-900 bine düşmüştü. Şimdi kontrollü normalde bu sayı yavaş yavaş artıyor. En son aldığımız sayı 4 milyon civarı. Buna rağmen vakaların oluşmasında en önemli yer toplu ulaşım. Normal rakama ulaştığındaki durumu düşünemiyorum. Bunun için sıkı önlemler alınması lazım" dedi.