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Koronavirüs salgınına karşı yeni önlem: Kademeli mesai

Koronavirüs sürecinde son aylarda toplu ulaşım araçlarında yoğunluğun artmasının ardından, kademelendirilmiş mesai tavsiyesi geldi. Uzmanlar, sabah saat 07.00 ile 10.00 ve akşam 17.00 ile 21.00 arasını işaret etti. Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu. İşte kademeli mesai sisteminin detayları.

24.08.2020 11:16 - Son Güncelleme: 24.08.2020 11:33
Koronavirüs salgınına karşı yeni önlem: Kademeli mesai

Corona virüs salgını yüzünden son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 795 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165'e çıktı. Toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, vaka sayısı 258 bin 249, vefat sayısı 6 bin 121 olarak kayıtlara geçti.

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Koronavirüs salgınına karşı yeni önlem: Kademeli mesai

KALABALIK ENDİŞENDİRİYOR
İstanbul'da her gün 8 milyon vatandaş toplu ulaşım aracı kullanıyor. Bu sayı koronavirüs sürecinde yaklaşık 4 milyona düştü. Yolcu sayısının yarı yarıya düşmesine rağmen toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeyi ve kapasiteyi kontrol etmek oldukça güç. Milliyet'in haberine göre uzmanlar bu yüzden trafiğin yoğun olduğu saatlerde kademelendirilmiş mesai tavsiyesinde bulunuyor.

Koronavirüs salgınına karşı yeni önlem: Kademeli mesai

"VAKALARIN OLUŞMASINDA EN ÖNEMLİ YER TOPLU ULAŞIM"
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü ve Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Bulaşın en çok olduğu yer toplu ulaşım araçları, terminaller, duraklar.

Koronavirüs salgınına karşı yeni önlem: Kademeli mesai

Dolayısıyla üniversite ve okulların açılmamasının isabetli olduğunu düşünüyorum. Normal hayata geçiş için vakaların sıfır olması lazım. Şu an öyle bir durum yok. İstanbul'da koronavirüs sürecinden önce normalde toplu ulaşım araçlarıyla bir günde 8 milyon kişi yolculuk yapıyordu.

Koronavirüs salgınına karşı yeni önlem: Kademeli mesai

Pandeminin ilk ayında kısıtlamalarla bu sayı 800-900 bine düşmüştü. Şimdi kontrollü normalde bu sayı yavaş yavaş artıyor. En son aldığımız sayı 4 milyon civarı. Buna rağmen vakaların oluşmasında en önemli yer toplu ulaşım. Normal rakama ulaştığındaki durumu düşünemiyorum. Bunun için sıkı önlemler alınması lazım" dedi.

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