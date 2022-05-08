HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 26 ile uyarı! Şemsiyenizi almadan çıkmayın
Mayıs ayının ortalarına doğru yaklaşırken vatandaş değişim gösteren sıcaklıklar nedeniyle plan yapmadan önce "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, 26 ilde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Peki yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.