Vav TV İzle
Haberler Güncel HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 26 ile uyarı! Şemsiyenizi almadan çıkmayın

HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 26 ile uyarı! Şemsiyenizi almadan çıkmayın

Mayıs ayının ortalarına doğru yaklaşırken vatandaş değişim gösteren sıcaklıklar nedeniyle plan yapmadan önce "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, 26 ilde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Peki yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu

08.05.2022 16:21 - Son Güncelleme: 08.05.2022 16:21
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illeri uyardı! Mayıs ayında kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 26 ile uyarı! Şemsiyenizi almadan çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illeri uyardı! Mayıs ayında kar yağışı

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illeri uyardı! Mayıs ayında kar yağışı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24 °C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19 °C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illeri uyardı! Mayıs ayında kar yağışı

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SON DAKİKA