HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 38 il için flaş uyarı! Yarına dikkat! Bu kez çok kuvvetli geliyor
Mayıs ayının ortalarına doğru ilerlerken hala yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olması vatandaşların plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen iller belli oldu. Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı, önümüzdeki günler için de hava durumu tahminlerini yayınladı. Bugün hava nasıl? Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya ve Elazığ hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bolu ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu hafta Çarşamba güney ve iç Ege ile Batı Akdeniz'de, perşembe doğu ve güney doğuda, cumartesi ve pazar Marmara'da yağmur olasılığı var. Sıcaklıklar perşembe gününden sonra artmaya başlayacak." demişti.
BUGÜN HAVA NASIL?
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ile Konya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı