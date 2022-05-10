HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 38 il için flaş uyarı! Yarına dikkat! Bu kez çok kuvvetli geliyor

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ile Konya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı