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İşte CHP'nin 2020'ye damga vuran yalanları!

Türkiye 2020 yılında koronavirüsten sonra en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarıyla uğraştı. Doğu Akdeniz'den Libya'ya, koronavirüs döneminde kurulan şehir hastanelerinden tank palet fabrikası yalanlarına birçok algı operasyonu boşa çıktı. Hükümeti karalamaya çalışan CHP milletin yararına olan her konuya karşı çıktı. İşte CHP'nin 2020 yılına damga vuran utanç verici yalanları…

01.01.2021 13:04 - Son Güncelleme: 01.01.2021 13:04
İşte CHP'nin 2020'ye damga vuran yalanları!

2020 yılında Türkiye bir yandan salgın diğer yandan milli menfaatleri için Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da mücadele ederken içeriden de ana muhalefet partisinin yalan ve iftiralarıyla enerjisini harcadı.

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İşte CHP'nin 2020'ye damga vuran yalanları!

İşte CHP'nin 2020'ye damga vuran yalanları

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İşte CHP'nin 2020'ye damga vuran yalanları!

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