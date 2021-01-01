İşte CHP'nin 2020'ye damga vuran yalanları!
Türkiye 2020 yılında koronavirüsten sonra en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarıyla uğraştı. Doğu Akdeniz'den Libya'ya, koronavirüs döneminde kurulan şehir hastanelerinden tank palet fabrikası yalanlarına birçok algı operasyonu boşa çıktı. Hükümeti karalamaya çalışan CHP milletin yararına olan her konuya karşı çıktı. İşte CHP'nin 2020 yılına damga vuran utanç verici yalanları…
01.01.2021 13:04
- Son Güncelleme: 01.01.2021 13:04
DİĞER GALERİLER