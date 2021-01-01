Bakan ve valiler 2021'e sahada görevli ekiplerle birlikte girdi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte yeni yıla görevleri başında girecek olan 112 Acil Çağrı Merkezi, hastane, itfaiye ve polis kontrol noktalarındaki kamu görevlilerini ziyaret etti. Personellerle sohbet eden Vali ve Başkan, görevlilere fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.