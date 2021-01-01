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Bakan ve valiler 2021'e sahada görevli ekiplerle birlikte girdi

Türkiye'nin dört bir yandan valiler yeni yıla görev başında girdi. Sahada görevli ekipleri ziyaret eden ve hastanelerde yılın ilk bebeklerini ziyaret eden valiler vatandaşların yeni yılını kutladı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında girdi. Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı, Erdoğan askerlerin yeni yılını kutlayarak temennilerini iletti.

01.01.2021 15:29 - Son Güncelleme: 01.01.2021 15:29
Bakan ve valiler 2021'e sahada görevli ekiplerle birlikte girdi

Valiler yeni yıla görev başında girdi. Sahada görevli ekipleri ziyaret eden ve hastanelerde yılın ilk bebeklerini ziyaret eden valiler vatandaşların yeni yılını kutladı.

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Bakan ve valiler 2021'e sahada görevli ekiplerle birlikte girdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 2021 yılında seyahat eden sürücülere ve görev başında bulunan polislere çorba ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

Bakan ve valiler 2021'e sahada görevli ekiplerle birlikte girdi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte yeni yıla görevleri başında girecek olan 112 Acil Çağrı Merkezi, hastane, itfaiye ve polis kontrol noktalarındaki kamu görevlilerini ziyaret etti. Personellerle sohbet eden Vali ve Başkan, görevlilere fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.

Bakan ve valiler 2021'e sahada görevli ekiplerle birlikte girdi

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy yeni yıla Çarşı Polis Karakolu'nda girdi. Karakolda görev yapan polis memurlarını ziyaret eden Ayyıldız, ayrıca telsizle anons geçerek görev başındaki personelinde yeni yılını kutladı

Bakan ve valiler 2021'e sahada görevli ekiplerle birlikte girdi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile beraber Burdur girişinde bulunan uygulama noktasında görev alan polis ekiplerini ziyaret etti. 2021 yılının ilk dakikalarını, yeni yıla ailelerinden ayrı giren polis ekipleri ile beraber geçiren Vali Arslantaş, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sonra pozitif bir tablo beklendiğini söyledi.

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