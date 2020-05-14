RAMAZAN İMSAKİYE
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İşte büyükşehirlerdeki koronavirüs haritası! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...

Mart ayından bu yana tüm Türkiye'yi esareti altına alan koronavirüs pandemisi ile ilgili son günlerde sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirlerin büyükşehirlerde işe yaradığını ve istikrarlı bir iyileşme sürecine gidildiğini müjdelemişti. Öte yandan başta en çok vakanın görüldüğü İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin coronavirüs haritası 'Hayat Eve Sığar' uygulamsıyla anbean takip edilebiliyor. Mavi alanlar düşük riskli bölge olarak belirtilirken, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanlar olarak ifade ediliyor. Peki Türkiye'nin koronavirüs haritasından son durum ne? Büyükşehirlerdeki yoğunluk ne durumda? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Hatay ve pek çok büyükşehirde koronavirüs haritasındaki son durum ne? İşte, uygulamadan elde edilen verilere göre kritik illerde son durum...

14.05.2020 16:43 - Son Güncelleme: 14.05.2020 16:43
İşte büyükşehirlerdeki koronavirüs haritası! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...

Kovid-19 tedbirleri büyükşehirlerde vaka sayılarını aşağı çekerken Anadolu'daki bazı şehirlerde rehavet endişelendiriyor. Buna rağmen gelen iyi haberler umut verici...

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İşte büyükşehirlerdeki koronavirüs haritası! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...

İstanbul'da ise iyi gidişe rağmen durum aynı şekilde kritikliğini koruyor. İlçelerin büyük bir bölümünde corona virüs yoğunluğu ciddi seviyede izleniyor.

İşte büyükşehirlerdeki koronavirüs haritası! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında." dedi.

İşte büyükşehirlerdeki koronavirüs haritası! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...

AYDIN
"Türkiye'nin biricik insanları" diyen ve corona virüsten etkilenen her yaş ve meslekten yediden yetmişe herkese seslenerek konuşmasına başlayan Koca, 8 haftasını geride bıraktıkları koronavirüsle savaşta dünyanın Türk insanına hayranlık duyduğunu söyledi.

İşte büyükşehirlerdeki koronavirüs haritası! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...

BALIKESİR
Koca, salgının başlangıcından bu yana izlediği strateji, tedavideki yenilikçiliği ve tedbirleriyle Türkiye'nin dünya toplumunun gündeminde olduğunu belirtti.

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