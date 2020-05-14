İşte büyükşehirlerdeki koronavirüs haritası! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...
Mart ayından bu yana tüm Türkiye'yi esareti altına alan koronavirüs pandemisi ile ilgili son günlerde sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirlerin büyükşehirlerde işe yaradığını ve istikrarlı bir iyileşme sürecine gidildiğini müjdelemişti. Öte yandan başta en çok vakanın görüldüğü İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin coronavirüs haritası 'Hayat Eve Sığar' uygulamsıyla anbean takip edilebiliyor. Mavi alanlar düşük riskli bölge olarak belirtilirken, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanlar olarak ifade ediliyor. Peki Türkiye'nin koronavirüs haritasından son durum ne? Büyükşehirlerdeki yoğunluk ne durumda? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Hatay ve pek çok büyükşehirde koronavirüs haritasındaki son durum ne? İşte, uygulamadan elde edilen verilere göre kritik illerde son durum...
14.05.2020 16:43
- Son Güncelleme: 14.05.2020 16:43
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