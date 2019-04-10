Garsonu, hizmetliyi sandık kurulu başkanı yaptılar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde berber, Türkiye İstatistik Kurumu'nda anketör, olarak görev yapan kişiler, yasalara aykırı olmasına rağmen sandıklarda asil üye yapılmış. Ayrıca yine aynı aileden 6 kişinin yine Maltepe'de sandık kurullarında başkanlık yaptıkları görülüyor.

Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkanı ve il genel meclisi üyelerinin oylarının yüksek olduğu sandıklarda, İBB Adayı Binali Yıldırım'ın oylarının düşük çıkmasının nedeninin oy birleştirme tutanağını giren sandık kurul başkanı ve asil üyelerden kaynaklandığı ifade ediliyor.