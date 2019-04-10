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Garsonu, hizmetliyi sandık kurulu başkanı yaptılar

Birçok sandıkta; karı-koca, kayınpeder, amca, yeğen, dayı, teyze derecesinde akraba olmasına rağmen sandık kurulu başkanı yapılması dikkat çekiyor.

10.04.2019 09:29 - Son Güncelleme: 10.04.2019 09:30
Garsonu, hizmetliyi sandık kurulu başkanı yaptılar

İstanbul Maltepe ilçesinde görev yapan sandık kurulu başkanı ve asil üyelerin; kamu görevlisi olmamasına rağmen ilçe seçim kurulları tarafından görevlendirildiği tespit edildi.

1. Ordu Komutanlığı'nda şoför ve garsonun, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde temizlik görevlisinin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda güvenlik görevlisi ve hizmetli işçinin, Maltepe Açık Cezaevi'nde görevli şoförün sandık kurulu başkanı yapıldığı belirlendi.

Garsonu, hizmetliyi sandık kurulu başkanı yaptılar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde berber, Türkiye İstatistik Kurumu'nda anketör, olarak görev yapan kişiler, yasalara aykırı olmasına rağmen sandıklarda asil üye yapılmış. Ayrıca yine aynı aileden 6 kişinin yine Maltepe'de sandık kurullarında başkanlık yaptıkları görülüyor.

Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkanı ve il genel meclisi üyelerinin oylarının yüksek olduğu sandıklarda, İBB Adayı Binali Yıldırım'ın oylarının düşük çıkmasının nedeninin oy birleştirme tutanağını giren sandık kurul başkanı ve asil üyelerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Garsonu, hizmetliyi sandık kurulu başkanı yaptılar

ŞOFÖR, GARSON VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ SANDIK KURUL BAŞKANI OLDU!
1. Ordu Komutanlığı'nda şoför olarak çalışan kişi, Maltepe 2352 No'lu sandıkta Sandık Kurul Başkanı olarak görev yaptığı tespit edildi.
1. Ordu Komutanlığı'nda garson olarak görev yapan kişi, Maltepe ilçesi 2378 No'lu sandıkta sandık kurul başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Garsonu, hizmetliyi sandık kurulu başkanı yaptılar

1. Ordu Komutanlığı'nda şoför ve garson olarak çalışan kişilerin de dışarıdan görevlendirmeyle sandık kurul başkanı olduğu ifade edildi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışan kişi; Maltepe 1112 No'lu sandıkta sandık kurul başkanı olarak çalıştığı öğrenildi.

Garsonu, hizmetliyi sandık kurulu başkanı yaptılar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi; 1116 No'lu sandıkta sandık kurul başkanı olarak görev yaptı.

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan kişi; Maltepe 1178 No'lu sandıkta sandık kurul başkanı olduğu ifade edildi.

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