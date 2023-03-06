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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 33 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 6 Mart 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 33 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 6 Mart 2023 hava durumu

Haftanın ilk iş gününde merak edilen soruların başında "Hava nasıl olacak" geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı geldi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçmaları, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? İşte il il hava durumu

06.03.2023 09:11 - Son Güncelleme: 06.03.2023 09:11
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 33 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 6 Mart 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı belirtilirken 33 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısında Adana, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis ve Osmaniye illeri yer aldı.

3 kentte kuvvetli yağış, 30 kentte de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçmaları, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 33 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 6 Mart 2023 hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum ile Konya'nın kuzey ve batı, Bilecik'in kuzey, Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 33 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 6 Mart 2023 hava durumu

Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öte yandan bugün Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum ile Konya'nın kuzey ve batı, Bilecik'in kuzey, Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 33 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 6 Mart 2023 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 33 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 6 Mart 2023 hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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