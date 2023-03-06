HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 33 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 6 Mart 2023 hava durumu

Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.



HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öte yandan bugün Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum ile Konya'nın kuzey ve batı, Bilecik'in kuzey, Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.