Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! İşte MİT'in İstanbul'daki yeni kalesi!

Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, İstanbul'un nüfusunun bir çok Avrupa ülkesinde daha fazla olduğunu belirterek, "Böyle bir şehrin istihbarat servisleri tarafından cazibe merkezine dönüşmesi kaçınılmazdır. Ankara'daki karargahtan sonra en önemli ikinci bir merkeze sahip oldu. Tüm teknik donanımlarla artık Ankara ve İstanbul bu yükü büyük ölçüde alacağı gibi, teknolojiyle çok daha iyi yapacaktır" diye konuştu.