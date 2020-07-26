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Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! İşte MİT'in İstanbul'daki yeni kalesi!

Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. Erdoğan açıklamasında "İstihbaratı olmayan bir millet yok olmaya mahkumdur" ifadelerini kullandı. İşte MİT'in İstanbul'daki yeni kalesi…

26.07.2020 15:57 - Son Güncelleme: 26.07.2020 15:57
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! İşte MİT'in İstanbul'daki yeni kalesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası açılışı yapıldı.

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Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! İşte MİT'in İstanbul'daki yeni kalesi!

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! İşte MİT'in İstanbul'daki yeni kalesi!

Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, İstanbul'un nüfusunun bir çok Avrupa ülkesinde daha fazla olduğunu belirterek, "Böyle bir şehrin istihbarat servisleri tarafından cazibe merkezine dönüşmesi kaçınılmazdır. Ankara'daki karargahtan sonra en önemli ikinci bir merkeze sahip oldu. Tüm teknik donanımlarla artık Ankara ve İstanbul bu yükü büyük ölçüde alacağı gibi, teknolojiyle çok daha iyi yapacaktır" diye konuştu.

Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! İşte MİT'in İstanbul'daki yeni kalesi!

STRATEJİK ÖNEME SAHİP
Söz konusu inşaatın Milli İstihbarat Teşkilatının fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığı ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış olduğu ifade edilirken, teşkilatın projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldığı kaydedildi.

Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! İşte MİT'in İstanbul'daki yeni kalesi!
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