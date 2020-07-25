Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın yapımında 220 metreye ulaşıldı
Son dakika haberi... Tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği bakımından Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı. Son 55 metrenin kaldığı gövdede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.
25.07.2020 12:14
- Son Güncelleme: 25.07.2020 12:20
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