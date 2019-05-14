İşte Almanya’daki firari FETÖ'cülerin ihanet kampları
Almanya FETÖ'cülerin Avrupa'daki merkez üssü konumunda. Türkiye'den kaçarak Yunanistan üzerinden bu ülkeye ulaşan örgüt mensupları, Alman devletinin gözetimindeki modern kamplarda VIP koşullarda ağırlanıyor. Siyasi iltica için bekleme sürecinde FETÖ'cülerin günlük 30 euroluk barınma bedeli ve 20 euroluk iaşesi örgüt tarafından karşılanıyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Avrupa'da en çok barındığı ülkelerin başında gelen Almanya'daki örgüt yapılanmasının izi Berlin'de sürüldü. Araştırmalara göre FETÖ'nün Yunanistan üzerinden firar eden mensupları, Alman devletinin gözetimindeki modern kamplarda kalıyor.
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FETÖ'YE VIP KOŞULLARDA KARŞILAMA VE BARINMA
Örgüt üyeleri Almanya'da âdeta VIP koşullarında karşılanıyor ve barındırılıyor.
FETÖ'nün Almanya'ya gelen üyeleri, Yunanistan'daki ana dağıtım üssünden Avrupa'ya geçen kadrodan oluşuyor. Firar organizasyonunu Yunanistan'dan yöneten ve Almanya'ya yönlendiren kişi ise imam Yalçın Esmek. Esmek'in Yunanistan'dan gönderdiği örgüt üyeleri özellikle Berlin'de bir göçmen diasporası oluşturacak şekilde yaşıyor.
SABAH Gazetesi FETÖ'nün Almanya'da bulunan yaklaşık 50 kampından on birini yerinde gözlemledi, görüntüledi. 200 ila 500 arasında değişen sayılarda mültecinin barındığı bu kamplar, yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor. Girişlerinde nizamiye bulunan ve güvenlik kontrolünden geçtikten sonra girilebilen kimisi tel örgülerle çevrili kamplardaki FETÖ'cülerin iaşesi örgütün ödemeleriyle devlet kontrolünde sağlanıyor.
BAE ÜZERİNDEN DE GELİYORLAR
Edindilen bilgilere göre FETÖ mensupları Türkiye'den kaçak yollarla Meriç (Evros) Nehri yoluyla Yunanistan üzerinden veya Gürcistan-Irak üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri/BAE aktarmalı olarak Almanya'ya geliyor. En sık kullanılan yol Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Almanya'ya intikal. Bu kapsamda daha çok Schönefeld Havalimanı'nı kullanan örgüt mensupları ağırlıklı olarak 'Falkenberger Str. 151-154, 13088 Berlin' ve 'Columbiadamm 10, 10965 Berlin' adreslerinde bulunan Mülteci Barınma merkezlerine gidiyor.
Almanya'ya siyasi iltica amacıyla gelen FETÖ/PDY terör örgütü mensupları, ülkeye hangi yolla giriş yaparlarsa yapsınlar (legal/ illegal) sonrasında resmi makamlara başvuruda bulunup geçici bir kimlik alıyorlar. Bu başvurular, Göç ve Mülteciler Federal Dairesi / Bundesamt für Migration and Refugees (BAMF) Berlin Merkezi 'Bundesallee 44, 10715 Berlin' ile -BAMF'a bağlı 'Badensche Str. 23, 10715 Berlin' adresindeki merkeze ve irtibat ofisine yapılıyor.
Siyasi iltica başvurusunda bulunan örgüt mensubunun 'Dublin prosedürü' kapsamında ortak veri tabanında kaydı varsa, yani ilgili kişi daha önce bir AB üyesi ülkede sığınma başvurusu yaptıysa Almanya'ya yaptığı başvuru geçersiz sayılıyor. İltica başvuruları ön kabul alan FETÖ mensupları ise merkezi Nürnberg'te bulunan BAMF Otomasyon Merkezi tarafından Berlin veya diğer illerdeki barınma merkezlerine yerleştiriliyor ve üç ay süreyle geçici kimlik alıyor. İltica başvurusunda bulunan kişi, kaldığı Barınma Merkezi'ne barınma bedeli olarak 30 euro ve günlük iaşe bedeli olarak da 20 euro olmak üzere toplam 50 euro ödüyor. Örgüt mensuplarının günlük 50 euro masrafı örgütün üst yönetimi tarafından sağlanıyor. BAMF yetkililerinin siyasi iltica başvurusunu kabul etmeleri durumunda, şahsa ilk etapta 5 yıllık mülteci pasaportu veriliyor.