İşte Almanya’daki firari FETÖ'cülerin ihanet kampları

Siyasi iltica başvurusunda bulunan örgüt mensubunun 'Dublin prosedürü' kapsamında ortak veri tabanında kaydı varsa, yani ilgili kişi daha önce bir AB üyesi ülkede sığınma başvurusu yaptıysa Almanya'ya yaptığı başvuru geçersiz sayılıyor. İltica başvuruları ön kabul alan FETÖ mensupları ise merkezi Nürnberg'te bulunan BAMF Otomasyon Merkezi tarafından Berlin veya diğer illerdeki barınma merkezlerine yerleştiriliyor ve üç ay süreyle geçici kimlik alıyor. İltica başvurusunda bulunan kişi, kaldığı Barınma Merkezi'ne barınma bedeli olarak 30 euro ve günlük iaşe bedeli olarak da 20 euro olmak üzere toplam 50 euro ödüyor. Örgüt mensuplarının günlük 50 euro masrafı örgütün üst yönetimi tarafından sağlanıyor. BAMF yetkililerinin siyasi iltica başvurusunu kabul etmeleri durumunda, şahsa ilk etapta 5 yıllık mülteci pasaportu veriliyor.