Okullar ne zaman, erken mi kapanacak? Bayramdan sonra okullar tatil mi? 2019 okullar ayın kaçında kapanıyor?
Okullar ne zaman kapanacak? 2018-2019 eğitim öğretim döneminin bitmesine kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci okulların hangi tarihte kapanacağını araştırmaya başladı. Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin okulların kapanacağı tarihe yakın olması nedeniyle 'Okullar erken mi kapanacak' sorusu merak uyandırdı. Peki, okullar ne zaman kapanıyor Bayramdan sonra okullar tatil mi? Okullar ayın kaçında kapanıyor?
Okullar ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci 2. dönem sınavlarını oluyorlar. Sınavlar neredeyse tamamlanırken, karnelerin dağıtılmasına da kısa bir süre kaldı. Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve bayram tatilinin okulların kapanacağı tarihe yakın olması nedeniyle internet üzerinde araştırmalar başladı. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? 2018-2019 okullar erken mi kapanacak? Bayramdan sonra okullar tatil mi? Okullar ayın kaçında kapanıyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
Öğrenciler ve velileri okulların erken kapanıp kapanmayacağının sorusuna yanıt arıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. MEB'in daha önce duyurduğu takvime göre, okullar 14 Haziran 2019 tarihinde kapanacak. Okulların erken kapanması yönünde bir açıklama gelirse haberimizin içeriğinde yer alacak.
Bakan Selçuk, "Okulların tatil programıyla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Bölgelere göre tatil düzenlemesi mümkün mü?" sorusu üzerine, bölgelere göre tatilin şu anki mevzuatla da mümkün olabileceğini ifade etti.
Tatil süreleri konusundaki farklı uygulamalara, Türkiye'de özellikle doğudaki birçok ilde ağır kış şartlarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti: