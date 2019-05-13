218 kilometrelik yapay nehirde sona doğru! Yüz binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak...

Saniyede 111 metreküp suyu iletecek isale kanalının, yılın ikinci yarısında tamamlanacağına işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projenin büyüklüğü nedeniyle sulama tesisleri, isale kanalı, cazibe ve pompaj sulamaları, kısımlara ayrıldı. Dicle Barajı'ndan sulama suyunu iletecek isale kanalı, cazibe sulamasının birinci kısmı ile P2 ve P5 sağ pompaj sulamaları tamamlandı. Projeyle sulanması hedeflenen yaklaşık 1 milyon 150 bin dekarın yaklaşık 200 bin dekarı sulamaya açıldı. 825 bin 940 dekarın ise ihaleleri yapılmış durumda. Kalan 124 bin 960 dekarın ihalesi önümüzdeki dönemde yapılacak."