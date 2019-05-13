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218 kilometrelik yapay nehirde sona doğru! Yüz binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak...

Diyarbakır'da, Kralkızı ve Dicle barajlarındaki suyu dört ilçeye ulaştıracak 218 kilometrelik cazibe ana kanalının inşası yüzde 99 tamamlandı. Yüz binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak proje, ekonomiye yılda 747 milyon lira katkı sunacak...

13.05.2019 15:12 - Son Güncelleme: 13.05.2019 15:17
218 kilometrelik yapay nehirde sona doğru! 151 bin kişiye iş imkanı sağlayacak...

Diyarbakır'da, Kralkızı Dicle Projesi kapsamında verimli tarım arazilerini suyla buluşturacak 218 kilometrelik yapay nehir, tamamlanma aşamasına geldi.

218 kilometrelik yapay nehirde sona doğru! 151 bin kişiye iş imkanı sağlayacak...

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da yürütülen projelerle, yaklaşık 4 milyon dekar toprak suya kavuşturulacak. Bu sayede 450 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

218 kilometrelik yapay nehirde sona doğru! 151 bin kişiye iş imkanı sağlayacak...

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'ndan alınan suyu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar ana kanalının tamamlandığını söyledi.

218 kilometrelik yapay nehirde sona doğru! 151 bin kişiye iş imkanı sağlayacak...

Diyarbakır'da Kralkızı ve Dicle barajlarındaki suyu Kayapınar, Ergani, Çınar ve Bismil ilçelerine taşıyacak 218 kilometrelik cazibe ana kanalının ise 217 kilometresinin yapıldığını belirten Aydın, inşaatın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 99 olduğunu bildirdi.

218 kilometrelik yapay nehirde sona doğru! 151 bin kişiye iş imkanı sağlayacak...

Saniyede 111 metreküp suyu iletecek isale kanalının, yılın ikinci yarısında tamamlanacağına işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projenin büyüklüğü nedeniyle sulama tesisleri, isale kanalı, cazibe ve pompaj sulamaları, kısımlara ayrıldı. Dicle Barajı'ndan sulama suyunu iletecek isale kanalı, cazibe sulamasının birinci kısmı ile P2 ve P5 sağ pompaj sulamaları tamamlandı. Projeyle sulanması hedeflenen yaklaşık 1 milyon 150 bin dekarın yaklaşık 200 bin dekarı sulamaya açıldı. 825 bin 940 dekarın ise ihaleleri yapılmış durumda. Kalan 124 bin 960 dekarın ihalesi önümüzdeki dönemde yapılacak."

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