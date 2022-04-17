Sarıyer’deki Kolağası Deresi bulaşıcı hastalık kaynağı oldu! Vatandaştan İBB’ye tepki yağıyor!

Kirlilikten ve kötü kokudan dolayı sivrisineklerin oluşmasına ve hastalıklara sebep olan dere, mahalle sakinlerinin şikayetine neden oluyor.

MAHALLE SAKİNLERİ VE ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Rumeli Feneri Mahallesi Muhtarı Serkan Gerçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki derede lağım suyu, kötü koku ve sivrisinek gibi sağlığı etkileyen sorunların olduğunu söyledi.

Derenin yanına yapılan foseptik çukurunun da çok dolduğunu ve her an patlayabileceğini anlatan Gerçek, dere ile foseptik çukuru konusunda yetkililere sürekli şikayetleri ilettiğini ama çözüm bulunamadığını belirtti.