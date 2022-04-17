Sarıyer'deki Kolağası Deresi bulaşıcı hastalık kaynağı oldu! Vatandaştan İBB'ye tepki yağıyor!
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB İstanbullu'ya hizmette hep geri kalıyor. Bunun son örneği Sarıyer. Sarıyer'deki Kolağası Deresi, kirlilik ve kötü koku nedeniyle resmen hastalık saçıyor. Çevre sakinleri İBB'ye tepki gösterirken kendilerini oyaladıklarını söyleyip İSKİ'nin durumu çözemediğini aktardı.
Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi sakinleri, mahallelerinden denize dökülen Kolağası Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku sorununun çözülmesini bekliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluk alanı içerisinde yer alan Rumeli Feneri Mahallesi'nin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Kolağası Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku, çevre halkını ve esnafı rahatsız ediyor.
Bölgedeki evlerin lağım sularının aktığı ve çöplerin bulunduğu derede, suyun renginin de griye döndüğü görülüyor.
Kirlilikten ve kötü kokudan dolayı sivrisineklerin oluşmasına ve hastalıklara sebep olan dere, mahalle sakinlerinin şikayetine neden oluyor.
MAHALLE SAKİNLERİ VE ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ
Rumeli Feneri Mahallesi Muhtarı Serkan Gerçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki derede lağım suyu, kötü koku ve sivrisinek gibi sağlığı etkileyen sorunların olduğunu söyledi.
Derenin yanına yapılan foseptik çukurunun da çok dolduğunu ve her an patlayabileceğini anlatan Gerçek, dere ile foseptik çukuru konusunda yetkililere sürekli şikayetleri ilettiğini ama çözüm bulunamadığını belirtti.
Muhtar olduğu 3 yıldan beri sürekli bildirmesine rağmen Kolağası Deresi'nin ıslahı için kimsenin gelmediğini dile getiren Gerçek, şöyle konuştu:
"İBB'ye bağlı İSKİ'nin bu foseptiğin içini boşaltacak araçları yok. Çünkü araçlar içerideki katılaşmış maddeyi çekemiyor. Buraya arıtma tesisi yapılacağı, ellerinde projelerinin olduğu söylendi. Projeleri gösterdiler. Atık su daire başkanlıklarına gittik. 'Tamam, çözüyoruz oldubitti' denildi. Hiçbir şey olmadı."
Deredeki kötü kokuya işaret eden Gerçek, "Buradaki kokuyu siz lodos estiği zaman bir gelin de içinize çekin çekebiliyorsanız. Şimdi bu sorunu İBB'ye bağlı İSKİ'nin gelip çözmesi lazım. Biz defaatle üstümüze düşeni yaptık. Bir sonuç alamayınca son çare sesimizi basın aracılığıyla duyurmak kaldı." diye konuştu.
Rumeli Feneri'nin turistik bir yer olduğunu vurgulayan Gerçek, Rumeli Feneri Kalesi'nin hemen yanında böyle bir derenin bulunmasının turistik bir bölgeye yakışmadığını anlattı.