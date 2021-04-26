İstanbul'un simge eserlerinden olacak Taksim Camii'nin açılışına 11 gün kaldı

Taksim'e yapılan ve İstanbul'un simge yerlerinden biri olacak olan Taksim Camii'nde son aşamaya gelindi. Önümüzdeki hafta cuma günü açılması planlanan camide deve tüyü rengindeki halıların yere serini başladı. 3500 metrekare halıyı 8 kişilik ekip, 3 vardiya şeklinde seriyor.

26.04.2021 12:55 - Son Güncelleme: 26.04.2021 13:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





