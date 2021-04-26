İstanbul'un simge eserlerinden olacak Taksim Camii'nin açılışına 11 gün kaldı
Taksim'e yapılan ve İstanbul'un simge yerlerinden biri olacak olan Taksim Camii'nde son aşamaya gelindi. Önümüzdeki hafta cuma günü açılması planlanan camide deve tüyü rengindeki halıların yere serini başladı. 3500 metrekare halıyı 8 kişilik ekip, 3 vardiya şeklinde seriyor.
26.04.2021 12:55
- Son Güncelleme: 26.04.2021 13:34
Taksim'de yapılan camide son aşamaya gelindi. Ramazan ayının son Cuma günü açılması planlanan caminin halıları serilmeye başlandı. Deve tüyü rengi halıların serilmesi görüntülendi.
Taksim Meydanı'nda yapımına 4 yıl önce başlanan caminin halıları seriliyor. Rulolar halinde camiye getirilen 3500 metrekare halı, cumartesi günü itibariyle serilmeye başlandı.
8 kişilik ekip, 3 vardiya halinde halıları seriyor. Üst katta serme işlemi biterken, alt kattaki serme işleminin de bugün tamamlanması bekleniyor.
Yüzde 100 yün olan halılar, Manisa'da dokunduktan sonra İstanbul'a getirildi.Deve tüyü rengi halıları serme çalışmaları görüntülendi.
TEMELİ 2017'DE ATILDI
Taksim'deki cami 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin temeli 17 Şubat 2017'de atıldı.