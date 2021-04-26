RAMAZAN İMSAKİYE
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2023'te tamamlanacak! Yılda 49 milyar 183 milyon liralık tasarruf sağlayacak | Kop Dağı Tüneli'nde sona doğru

Doğu Anadolu ile Karadeniz'i bağlayacak ve transit taşımacılık açısından çok kritik öneme sahip olan Kop Dağı Tüneli çalışmaları hız kazandı. 2023'te tamamlanması planlanan tünel ile yılda 27 milyar 475 milyon TL zamandan, 21 milyar 708 milyon TL ise yakıttan olmak üzere 49 milyar 183 milyon TL tasarruf sağlanacak.

26.04.2021 10:20 - Son Güncelleme: 26.04.2021 10:20
2023'te tamamlanacak! Yılda 49 milyar 183 milyon liralık tasarruf sağlayacak | Kop Dağı Tüneli'nde sona doğru

Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan ve transit taşımacılık açısından en önemli arterlerden biri olan Kop Dağı Tüneli'nde çalışmalar hız kazandı. 2023 yılı itibariyle bitmesi planlanan tünelin hizmete girmesiyle zamandan 27 milyar 475 milyon lira, yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere, bir yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlanacak.

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2023'te tamamlanacak! Yılda 49 milyar 183 milyon liralık tasarruf sağlayacak | Kop Dağı Tüneli'nde sona doğru

Bölgede yapımı devam eden tüneller arasında stratejik yönüyle ön plana çıkan Kop Dağı Tüneli, aynı zamanda İran'ın Karadeniz ile bağlantısını sağlayacak. Killi zemin yapısı nedeniyle zor şartlarda, 8 aynada delme işlemi devam eden ve 13 kilometrelik iki tüpten oluşan Kop Tüneli'nin bugüne kadar 6 bin 986 metre kazı-destekleme, 4 bin 498 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirildi.

2023'te tamamlanacak! Yılda 49 milyar 183 milyon liralık tasarruf sağlayacak | Kop Dağı Tüneli'nde sona doğru

6,5 kilometre uzunluğunda ve çift tüp şeklindeki Kop Tüneli'nin yapılmasıyla, güzergah 6,5 kilometre kısalacak. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan transit taşımacılıkta Gürbulak sınır kapısına kadar kesintisiz ulaşım, liman ticaretinde rahatlama sağlayarak yol ağını güçlendirecek, bölgedeki ulaşım sorununa çözüm olacak.

2023'te tamamlanacak! Yılda 49 milyar 183 milyon liralık tasarruf sağlayacak | Kop Dağı Tüneli'nde sona doğru

2021 yılında, tünelde bin 100 metre kazı ve 2 bin 260 metre nihai beton yapılması hedefleniyor. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte, zorlu hava şartlarında dahi güvenli seyahat imkanı doğacak.

2023'te tamamlanacak! Yılda 49 milyar 183 milyon liralık tasarruf sağlayacak | Kop Dağı Tüneli'nde sona doğru

Kop Dağı Tüneli, 2023 yılı itibariyle tamamlanıp, hizmetine sunulacak. Tünelin hizmete girmesiyle zamandan 27 milyar 475 milyon lira, yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere, bir yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlanacak.