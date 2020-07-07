İstanbul'da göreve başladılar! Artık vakalara anında ulaşılacak

BİRİ ANADOLU DİĞERİ AVRUPA YAKASINDA DEVRİYE GEZİYOR

İstanbul Avrupa Bölgesi İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Fatih Türkmen, şu an itibariyle İstanbul'da üç motosiklet ambulansın hizmette olduğunu söyleyerek "İhtiyaca göre bu sayının ileride daha da artırılabileceğini ümit ediyoruz. İkisi 1000 cc'lik biri 700 cc'lik ambulanslarımızdan biri UMKE ekiplerimizin elinde. Afet ve toplumsal olaylar gibi büyük çaplı olaylarda anında müdahale gerektiren, UMKE'yi ilgilendiren konularda trafikte motosikletin avantajından faydalanarak kısa sürede olay yerine intikal etmeyi ve duruma etkin bir şekilde vakıf olabilmeyi sağlıyor. Aralık ayından bu yana bu ambulansımız görev yapıyordu zaten. Şimdi, 112 Acil Hizmetleri'ne bağlı, medikal olaylara müdahale için iki motosiklet ambulansımız daha hizmete başladı. İlk planda trafiğin yoğun olduğu, kara ambulansı müdahalesinin olay yerine ulaşmasını geciktirecek koşullarda kullanılacak" dedi.