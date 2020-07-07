İstanbul'da göreve başladılar! Artık vakalara anında ulaşılacak
Sağlık Bakanlığı 112 Acil Hizmetleri, çıkardıkları yeni uygulama ile motosikletli ambulanslar İstanbul'da göreve başladı. Temmuz ayında başlayan bu uygulama sayesinde özellikle trafiğin çok yoğun olduğu ya da kara ambulanslarının girmekte zorlandığı dar sokaklardaki çağrılara ilk olarak bu ekipler ulaşarak zaman kaybının önüne geçecek. Ayrıca asılsız ihbarlardan kaynaklı gereksiz ambulans meşguliyeti de önlenecek.
Olay yerine ulaşmakta dakikaların önem kazandığı acil sağlık hizmetlerinde, Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması motosikletli ambulanslar İstanbul'da da göreve başladı. Eskişehir, Antalya gibi diğer bazı illerde hali hazırda devam eden uygulama sayesinde özellikle trafik sorununun en yoğun yaşandığı şehir olan İstanbul'da, vakalara saniyeler içinde dahi ulaşılabilecek.
BİRİ ANADOLU DİĞERİ AVRUPA YAKASINDA DEVRİYE GEZİYOR
İstanbul Avrupa Bölgesi İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Fatih Türkmen, şu an itibariyle İstanbul'da üç motosiklet ambulansın hizmette olduğunu söyleyerek "İhtiyaca göre bu sayının ileride daha da artırılabileceğini ümit ediyoruz. İkisi 1000 cc'lik biri 700 cc'lik ambulanslarımızdan biri UMKE ekiplerimizin elinde. Afet ve toplumsal olaylar gibi büyük çaplı olaylarda anında müdahale gerektiren, UMKE'yi ilgilendiren konularda trafikte motosikletin avantajından faydalanarak kısa sürede olay yerine intikal etmeyi ve duruma etkin bir şekilde vakıf olabilmeyi sağlıyor. Aralık ayından bu yana bu ambulansımız görev yapıyordu zaten. Şimdi, 112 Acil Hizmetleri'ne bağlı, medikal olaylara müdahale için iki motosiklet ambulansımız daha hizmete başladı. İlk planda trafiğin yoğun olduğu, kara ambulansı müdahalesinin olay yerine ulaşmasını geciktirecek koşullarda kullanılacak" dedi.
MOTOSİKLET SEVDALISI PARAMEDİKLER İLERİ SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ İLE HAZIRLANDI
Dr. Türkmen, 112 motosiklet ambulanslarında, halen sağlık sistemi içerisinde yer alan ancak motosiklet tecrübesi olan ve ileri sürüş eğitimlerini de tamamlamış gönüllü paramediklerin görev yaptığını vurgulayarak, "Gereken durumlarda kara ambulansından önce vakaya ulaşıp her türlü ilk müdahaleleri yapabiliyorlar. Örneğin Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'nin en son noktasına kadar olan alana 1,5 dakika içinde ulaşabiliyor motosiklet ambulansımız. Bu, inanılmaz büyük bir avantaj. Komutada bulunan sorumlu ekibimiz bu ambulanslarımızın uygun noktalara yönlendirilmelerini yapıyor. Daha sonra olay yeri ile ilgili bilgiyi alıp ona göre diğer ekipleri çıkarabiliyorlar" ifadelerini kullandı.