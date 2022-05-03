HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Tüm yurtta yağış alarmı!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri ile Batı Akdeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ile Burdur'un kuzeydoğusunda, Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.