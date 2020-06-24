Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci yılı

YURT DIŞI ZİYARETLERİ

Yurt dışı temaslara ağırlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde Rusya'ya 3, ABD ve Azerbaycan'a 2 olmak üzere toplam 24 ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, Japonya, Çin, Bosna Hersek, Rusya, ABD, Sırbistan, Azerbaycan, Macaristan, Katar, İngiltere, İsviçre, Malezya, Tunus, Almanya, Cezayir, Gambiya, Senegal, Ukrayna, Pakistan ve Belçika'yı ziyaret etti.

Ziyaret ettiği ülkelerde resmi temaslarda bulunan ve birçok uluslararası toplantıya iştirak eden Erdoğan, bazı ülkelerdeki Türk toplumu ile de bir araya geldi.