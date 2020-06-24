Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci yılı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesiyle başlayan yeni süreçte görevdeki ikinci yılını geride bıraktı. Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci yılı bakın nasıl geçti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesiyle başlayan yeni süreçte görevdeki ikinci yılını geride bıraktı.
24 Haziran 2018'de yapılan seçimle yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Erdoğan, seçimin ardından geçen ikinci yılını da yoğun temaslarla geçirdi.
Koronavirüs salgınının başlamasının ardından alınan tedbirler gereği yurt içi ve yurt dışı programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte bulunduğu İstanbul'dan videokonferans yoluyla toplantılar gerçekleştirdi ve açılış törenlerine iştirak etti.
YURT DIŞI ZİYARETLERİ
Yurt dışı temaslara ağırlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde Rusya'ya 3, ABD ve Azerbaycan'a 2 olmak üzere toplam 24 ziyaret gerçekleştirdi.
Erdoğan, Japonya, Çin, Bosna Hersek, Rusya, ABD, Sırbistan, Azerbaycan, Macaristan, Katar, İngiltere, İsviçre, Malezya, Tunus, Almanya, Cezayir, Gambiya, Senegal, Ukrayna, Pakistan ve Belçika'yı ziyaret etti.
Ziyaret ettiği ülkelerde resmi temaslarda bulunan ve birçok uluslararası toplantıya iştirak eden Erdoğan, bazı ülkelerdeki Türk toplumu ile de bir araya geldi.
G20 LİDERLER ZİRVESİ
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Japonya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, zirve boyunca 10 ikili görüşme yaptı.
Osaka'da gerçekleştirilen zirvenin ardından Kyoto şehrine geçen Erdoğan, burada "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti, "Ara Güler Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.
Nagoya şehrinde "Türk Toplumuyla Buluşma Programı"na katılarak vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Japonya programının son durağı olan başkent Tokyo'da Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
BM 74. GENEL KURULU
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 21-25 Eylül 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunan Erdoğan, burada çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler gerçekleştirirken ülkedeki bazı kurum ve kuruluş temsilcilerini de kabul etti.
Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu'na katılarak üye ülke liderleri ve temsilcilerine hitaben konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, 12-13 Kasım 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'ne bir de çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'ye ziyarette bulundu.
Erdoğan, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye iştirak etti.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Erdoğan, zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
Londra'da Türk vatandaşları ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle buluşan ve onlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'ta Cambridge Camii'nin açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.