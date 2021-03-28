Bugünkü
Takvim

İstanbul'un gözbebeği Belgrad Ormanı'nda isyan ettiren görüntüler! Bir günde 10 ton çöp!

Hafta içi soğuk hava dalgasının etkisi altında kalan İstanbul'da hafta sonu güneşi gören piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti. 3 binden fazla aracın giriş yaptığı ormanda, yaklaşık 10 ton çöp toplandı. Bu sabah saat 07.00'dan itibaren temizliğe başlayan 20 kişilik ekip, öğle saatlerine kadar temizliği sürdürdü.

28.03.2021 14:14 - Son Güncelleme: 28.03.2021 14:14
İstanbul'un gözbebeği Belgrad Ormanı'nda isyan ettiren görüntüler! Bir günde 10 ton çöp!

Hafta içi yağan kar ve soğuk havanın ardından cumartesi günü sıcaklıkların yeniden artmasıyla vatandaşlar ormanlara ve sahillere akın etti. Kısıtlamanın olmadığı günü fırsat bilen piknikçiler soluğu, dün Belgrad Ormanı'nda aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'un gözbebeği Belgrad Ormanı'nda isyan ettiren görüntüler! Bir günde 10 ton çöp!

3 binden fazla aracın giriş yaptığı ormanda, yaklaşık 10 ton çöp toplandı. Bu sabah saat 07.00'dan itibaren temizliğe başlayan 20 kişilik ekip, öğle saatlerine kadar temizliği sürdürdü.

İstanbul'un gözbebeği Belgrad Ormanı'nda isyan ettiren görüntüler! Bir günde 10 ton çöp!

ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK KİMYASAL MADDE DÖKÜMÜ İDDİASI
İstanbul'da'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişiler, taşıdıkları hafriyatı ücra yerlere, tarım alanlarına, orman yollarına dökerek kaçıyor. Özellikle Arnavutköy, Tuzla, Şile gibi yerlerde orman yolları kaçak olarak boşaltılan hafriyatlarla dolu.

İstanbul'un gözbebeği Belgrad Ormanı'nda isyan ettiren görüntüler! Bir günde 10 ton çöp!

İstanbul'da 3'ü Anadolu yakasında 6'sı Avrupa yakasında olmak üzere 9 adet döküm sahası bulunuyor. Bu döküm sahalarının pek çoğu şehir merkezine uzak noktalarda yer alıyor. Kamyon şoförleri de daha fazla hafriyat taşımak ve döküm ücreti ödememek için hafriyatları döküm sahaları haricinde ormanlık alanlara kaçak olarak döküyor. Arnavutköy Bolluca da döküm sahası bulunmasına rağmen orman yolları, ücra yerler kontrolsüzce boşaltılmış hafriyatlarla dolu. Bolluca, Fevzi Sokak'ta yol kenarına dökülmüş hafriyatlar ise çevreye saçılmış durumda.

İstanbul'un gözbebeği Belgrad Ormanı'nda isyan ettiren görüntüler! Bir günde 10 ton çöp!

"ŞİKAYETÇİ OLDUK AMA DÖKMEYE DEVAM ETTİLER"
Çevrede yaşayan vatandaşlar ise genellikle geceleri plakasız kamyonların gelerek boşaltım yaptığını ve çözüm bulamadıklarını belirtiyor.