İstanbul'un gözbebeği Belgrad Ormanı'nda isyan ettiren görüntüler! Bir günde 10 ton çöp!

İstanbul'da 3'ü Anadolu yakasında 6'sı Avrupa yakasında olmak üzere 9 adet döküm sahası bulunuyor. Bu döküm sahalarının pek çoğu şehir merkezine uzak noktalarda yer alıyor. Kamyon şoförleri de daha fazla hafriyat taşımak ve döküm ücreti ödememek için hafriyatları döküm sahaları haricinde ormanlık alanlara kaçak olarak döküyor. Arnavutköy Bolluca da döküm sahası bulunmasına rağmen orman yolları, ücra yerler kontrolsüzce boşaltılmış hafriyatlarla dolu. Bolluca, Fevzi Sokak'ta yol kenarına dökülmüş hafriyatlar ise çevreye saçılmış durumda.