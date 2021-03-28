İstanbul'un gözbebeği Belgrad Ormanı'nda isyan ettiren görüntüler! Bir günde 10 ton çöp!
Hafta içi soğuk hava dalgasının etkisi altında kalan İstanbul'da hafta sonu güneşi gören piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti. 3 binden fazla aracın giriş yaptığı ormanda, yaklaşık 10 ton çöp toplandı. Bu sabah saat 07.00'dan itibaren temizliğe başlayan 20 kişilik ekip, öğle saatlerine kadar temizliği sürdürdü.
ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK KİMYASAL MADDE DÖKÜMÜ İDDİASI
İstanbul'da'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişiler, taşıdıkları hafriyatı ücra yerlere, tarım alanlarına, orman yollarına dökerek kaçıyor. Özellikle Arnavutköy, Tuzla, Şile gibi yerlerde orman yolları kaçak olarak boşaltılan hafriyatlarla dolu.
İstanbul'da 3'ü Anadolu yakasında 6'sı Avrupa yakasında olmak üzere 9 adet döküm sahası bulunuyor. Bu döküm sahalarının pek çoğu şehir merkezine uzak noktalarda yer alıyor. Kamyon şoförleri de daha fazla hafriyat taşımak ve döküm ücreti ödememek için hafriyatları döküm sahaları haricinde ormanlık alanlara kaçak olarak döküyor. Arnavutköy Bolluca da döküm sahası bulunmasına rağmen orman yolları, ücra yerler kontrolsüzce boşaltılmış hafriyatlarla dolu. Bolluca, Fevzi Sokak'ta yol kenarına dökülmüş hafriyatlar ise çevreye saçılmış durumda.